Il ritmo incalzante della vita moderna ci costringe a correre da un impegno all’altro, lasciando poco spazio al riposo. Il corpo, fedelmente, invia segnali di affaticamento: muscoli indolenziti, mente annebbiata e una costante sensazione di esaurimento. Quando la stanchezza diventa un compagno quotidiano, è fondamentale indagare le cause più comuni, che vanno ben oltre la semplice mancanza di sonno.

Abitudini alimentari sbilanciate, digiuni irregolari o pasti eccessivamente pesanti, insieme a una vita sedentaria, contribuiscono a ridurre le riserve energetiche. Dopo i quaranta anni, la perdita fisiologica di massa muscolare rende più rapido il comparire di sensazioni di affaticamento, anche durante attività di routine. Per questo è necessario intervenire su più fronti: nutrizione, movimento e, se opportuno, integrazione.

Alimentazione bilanciata per sostenere l’energia

Una strategia nutrizionale efficace parte dalla distribuzione dei pasti lungo la giornata. Suddividere l’assunzione di cibo in cinque momenti – tre pasti principali e due spuntini – evita picchi glicemici e garantisce un flusso costante di energia. La colazione considerata il pasto più importante, risveglia il metabolismo dopo il digiuno notturno e previene cali di zuccheri, riducendo il rischio di insonnia postprandiale. Gli spuntini, scelti con cura, mantengono la sazietà e permettono scelte più consapevoli a pranzo e cena.

Comporre il piatto ideale

Il piatto dovrebbe essere diviso in quattro parti: 1/4 di carboidrati complessi (cereali integrali, legumi, patate), 1/4 di proteine magre (pesce azzurro, pollame, legumi) e 1/2 di verdure e frutta. I carboidrati integrali forniscono energia a lento rilascio, mentre le proteine supportano la rigenerazione muscolare. È consigliabile includere fonti di grassi insaturi – olio extravergine d’oliva, frutta a guscio, avocado – limitando quelli saturi. Verdure e frutta, ricche di fibre, vitamine e acqua, contribuiscono all’idratazione quotidiana, un elemento spesso trascurato ma cruciale per contrastare la stanchezza.

Movimento quotidiano: piccoli gesti, grandi benefici

Non è necessario iscriversi in palestra per migliorare i livelli di energia. Attività leggere e costanti come salire le scale, camminare per 15-20 minuti, andare in bicicletta al lavoro o accompagnare il cane al parco, sono sufficienti a stimolare la circolazione sanguigna e a incrementare la produzione di endorfine. Questi piccoli interventi contrastano la sedentarietà, riducono la sensazione di fatica e, soprattutto dopo i 40 anni, favoriscono il mantenimento della massa muscolare. Per gli over-60, l’attività moderata è ancora più importante: aiuta a prevenire la perdita di forza e a mantenere l’autonomia nelle attività di tutti i giorni.

Integrazione mirata: quando è davvero utile

Se nonostante una dieta equilibrata e un’attività fisica regolare la sensazione di spossatezza persiste, può essere opportuno valutare un supporto integrativo. Le vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6, B12) sono fondamentali per la produzione di energia a livello cellulare. Una carenza di ferro è spesso associata a stanchezza, debolezza e difficoltà di concentrazione, poiché l’emoglobina trasporta l’ossigeno ai tessuti. Il ferro assorbe meglio in presenza di vitamina C che ne potenzia l’utilizzo. Inoltre, il magnesio partecipa al metabolismo energetico e al rilassamento muscolare, contribuendo a ridurre la tensione e l’affaticamento.

Come combinare ferro e vitamina C

Per ottimizzare l’assorbimento del ferro, è consigliabile consumare alimenti ricchi di questo minerale (carne rossa magra, legumi, spinaci) insieme a frutta o verdura ad alto contenuto di vitamina C (arance, kiwi, peperoni). L’abbinamento permette di aumentare la biodisponibilità del ferro fino al 40 %. In caso di integrazione, è importante rispettare le dosi consigliate e preferire formulazioni che includano sia ferro che vitamina C, evitando al contempo l’assunzione simultanea con calcio o tannini (caffè, tè), che ne inibiscono l’assorbimento.