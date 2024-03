La stanchezza è tipica di questa stagione, soprattutto del passaggio dall’inverno alla primavera. Per combatterla, e anche prevenirla, ecco cosa prendere.

Stanchezza primaverile? Ecco cosa prendere

La stanchezza e spossatezza si accusa soprattutto nel periodo primaverile soprattutto a causa del cambio di stagione e dell’improvviso sbalzo di temperature da basse a medio alte, come in questi giorni. L’inizio della primavera quindi rappresenta un totale stress per il nostro organismo, che è chiamato a fare un grosso sforzo energetico per riprendersi dal torpore invernale e adattarsi al cambiamento climatico e alle maggiori ore di luce. Inoltre le lancette dell’orologio si spostano un’ora in avanti: ecco perché in primavera ci sentiamo stanchi. Cosa fare per combattere la stanchezza primaverile?

In primis la dieta, consigliata per la primavera e per le conseguenze sull’organismo, ma tra i rimedi su cosa prendere ricordiamo gli integratori utili per contrastare la stanchezza primaverile. Troviamo l’eleuterococco, il Panax ginseng e la Rhodiola rosea. Si tratta di rimedi chiamati adattogeni, proprio perché aiutano l’organismo a combattere al meglio lo stress che caratterizza i cambi di stagione. Gli integratori a base di piante adattogene consentono di avere più energia, combattere l’eccessivo affaticamento fisico e mentale e migliorare il tono dell’umore.

Se in primavera si accusa anche la mancanza di sonno per favorirlo si può ricorrere a una tisana rilassante da assumere prima di andare a dormire, preparata a base di tiglio, melissa o passiflora.

Altri consigli utili contro la stanchezza primaverile: lo stile di vita sano contribuisce sicuramente a sentirsi meno stanchi e più energici. Oltre a curare la propria alimentazione è bene svolgere una costante attività fisica: è sufficiente una passeggiata a passo veloce per trenta minuti per ritrovare la carica. Infine sono consigliati gli esercizi di respirazione e le tecniche di meditazione per ridurre i livelli di stress e contrastare la stanchezza.

Per combattere la stanchezza primaverile è inoltre utile bere molta acqua, tisane depurative e centrifugati di frutta fresca per aiutare il corpo ad alleggerirsi e disintossicarsi.

Stanchezza primaverile: cosa prendere? Integratori consigliati

La stanchezza tipica primaverile insieme a poca energia, spossatezza e sonno diurno, comprende anche la mente oltre che il fisico. Il passaggio dall’inverno alla primavera con meteo instabile tipico della stagione non fa altro che causare sbalzi di umore e irritabilità.

Per combattere il malessere primaverile a livello mentale è importante praticare anche un’attività fisica leggera ma costante, possibilmente all’aperto. Fare una camminata tutti i giorni è un toccasana per la salute del corpo ma anche per la mente: aiuta a ridurre ansia e stress riattivando l’attenzione e tenendo a bada gli sbalzi di umore. E ancora, cosa prendere per la stanchezza primaverile? Ecco gli integratori più comuni per combattere la stanchezza fisica e mentale:

Ginseng: questo erba può aiutare a ridurre la stanchezza mentale e migliorare le prestazioni cognitive. Il ginseng si trova sotto forma di integratore in capsule o compresse.

Rhodiola: questa pianta è stata utilizzata per secoli nella medicina tradizionale per combattere la stanchezza e migliorare la resistenza fisica e mentale.

Coenzima Q10: questa sostanza aiuta a produrre energia nelle cellule e può contribuire a ridurre la stanchezza fisica e mentale.

Omega-3: questi acidi grassi essenziali possono aiutare a migliorare l’umore e ridurre la stanchezza mentale. Gli omega-3 si trovano principalmente in pesce grasso come salmone e tonno e sotto forma di integratore in capsule.

Vitamine del gruppo B: queste vitamine sono importanti per la produzione di energia e possono aiutare a combattere la stanchezza fisica e mentale. Le vitamine del gruppo B si trovano in alimenti come carne, pesce, uova, cereali integrali e verdure a foglia verde.