La stomatite è un disturbo del cavo orale molto fastidioso e comune. Sono infatti molte le persone di ogni età che devono fare i conti con i fastidiosi sintomi con cui si manifesta. Impariamo a conoscere meglio questo problema allo scopo di ridurne gli effetti grazie ad alcuni rimedi naturali.

Cos’è la stomatite

La stomatite è una condizione infiammatoria della mucosa del cavo orale e si presenta con alcuni disturbi tipici. Essa può colpire sia uomini che donni e si manifesta indipendentemente dall’età dei soggetti.

Il problema può durare fino a 20 giorni, ma la remissione in genere inizia dopo circa 10 giorni.

Sintomi della stomatite

Chi soffre di stomatite deve fare i conti con sintomi specifici che si possono riconoscere senza grandi problemi.

Infatti in generale troviamo dolore al cavo orale, aumento della salivazione e formazione di piccole vesciche ulcerose. Inoltre, sono tipici anche gli arrossamenti e la formazione di afte sulla lingua e sulle gengive. Anche l’alitosi è uno dei sintomi tipici.

Quando ci si lava i denti è frequente nelle persone che hanno la stomatite provare dolore. Non è rara anche la perdita di sangue dalle gengive.

Rimedi naturali per la stomatite

Sono numerosi i rimedi naturali in grado di dare una mano a chi soffre di stomatite.

Dal momento che la vitamina C aiuta a velocizzare la cicatrizzazione delle ulcere orali, consigliamo di eseguire frequentemente degli sciacqui con il limone. Questo frutto infatti, oltre ad essere ricco di acido ascorbico, è anche utile per via dell’azione disinfettante che offre.

La salvia è utile nel trattamento delle piccole ulcere e per questo si può realizzare un infuso allo scopo di utilizzarlo per degli sciacqui. Anche il bicarbonato utilizzato per sciacqui è in grado di offrire grandi proprietà disinfettanti.

La propoli garantisce una grande azione antisettica e la calendula vanta proprietà cicatrizzanti. Il ribes, infine, risulta utile per ridurre le infiammazioni.