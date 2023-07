Lo stress da lavoro correlato è una delle principali problematiche del nuovo millennio, che comporta un peggioramento della qualità di vita con risvolti sia fisici che mentali anche preoccupanti. Ecco i sintomi fisici.

Stress, come capire se è correlato al lavoro? I sintomi fisici

Secondo quanto riportato dalle stesse fonti ufficiali dell’Inail, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, lo stress da lavoro è definibile come: “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”.

E’ una condizione in cui, a causa di un elevato carico di lavoro o un particolare stato di ansia di prestazione, un lavoratore inizia ad accusare una serie di disturbi fisici, psicologici ma anche sociali e relazionali. Viene chiamata anche sindrome da burn-out, termine inglese che significa “esaurimento, esplosione”, proprio per sottolineare una situazione al limite della sopportazione e di estremo disagio.

Lo stress da lavoro correlato è estremamente diffuso, ma riconoscerlo nella sua fase iniziale spesso non è semplice. Tale condizione diventa palese solo nelle sue fasi più acute, quando ormai la persona che ne soffre arriva a provare un profondo stato di disagio psicologico, sociale e fisico. Generalmente l’andamento di questa condizione segue alcune fasi:

Prima fase: manifestazione di un eccessivo impegno professionale, con tendenza a dedicare al lavoro un grande numero di ore, tralasciando altri aspetti della propria vita.

Seconda fase: comparsa dei primi sintomi di stanchezza, che si manifesta attraverso scatti di irritabilità e sbalzi di umore frequenti.

Terza fase: sensazione di forte stanchezza, con un calo delle forze e della concentrazione, oltre a un senso di insoddisfazione e depressione.

Quali sono i sintomi fisici causati dallo stress da lavoro? Ecco un elenco di quelli generali e comuni:

Mal di testa

disturbi del sonno (es. insonnia)

disturbi intestinali e digestivi

bruciore di stomaco

perdita di capelli

amenorrea, nel caso di donne in età fertile

tachicardia e palpitazioni

sudorazione eccessiva in tutto il corpo

disturbi della pelle, come acne o eczema

vertigini.

Ma le conseguenze di un eccessivo stress da lavoro correlato hanno un impatto a 360° sulla qualità della vita di una persona. Sul lungo termine queste possono essere estremamente pericolose, portando a veri e propri problemi di salute.

Stress da lavoro: i sintomi fisici e le cause

Lo stress causato dal lavoro è una sindrome molto comune e anche preoccupante se viene sottovalutata e non affrontata da chi ne soffre. Ma quali sono le cause per cui alcuni ne soffrono e altri no?

Precarietà dell’impiego

carico di lavoro eccessivo

contesto lavorativo disorganizzato

mancanza di coinvolgimento da parte dei colleghi

mobbing

Al contrario, un ambiente di lavoro sereno e ben organizzato riduce sensibilmente i rischi di manifestare i sintomi tipici dello stress da lavoro. Qui emerge quindi l’importanza del ruolo del datore di lavoro, che deve essere in grado di riconoscere quando vi sono situazioni di rischio elevato.