Dieta di Elettra Lamborghini: benefici e schema

In previsione della prova costume, sono molti i personaggi dello spettacolo che si stanno preparando con allenamento e alimentazione sana. Tra questi, vi è appunto Elettra Lamborghini che ha raccontato di aver perso fino a 7 chili grazie a uno stile di vita maggiormente attento. Scopriamo come seguire la dieta di Elettra Lamborghini e cosa mangiare.

Dieta di Elettra Lamborghini

Una cantante e personaggio dello spettacolo molto noto anche per le sue forme e non solo per il nome che porta. Ultimamente è apparsa in televisione in buona forma, merito della dieta di Elettra Lamborghini che l’ha aiutata a perdere i chili in più proprio come ha raccontato ai suoi tanti follower che la seguono quotidianamente.

Ha ammesso infatti, sempre sul suo social di Instagram, di essere riuscita a perdere 7 chili con grande gioia e soddisfazione in previsione della stagione estiva. Per ottenere questi risultati così importanti per lei e il suo fisico, ha seguito delle buone abitudini a cominciare da una sana alimentazione accompagnata anche da un allenamento costante e quotidiano.

Una delle prime caratteristiche della dieta di Elettra Lamborghini riguarda l’attenzione che riserva alla propria alimentazione con cibi adatti e specifici per riuscire a non esagerare troppo. In seguito alla lettura di un libro, dal 2019 ha eliminato del tutto la carne dal proprio regime alimentare optando per uno stile di vita vegetariano.

Si ritiene una grande amante della pasta, ma nei viaggi all’estero e di lavoro tende a evitarla oppure a ridurre il consumo dei carboidrati. In questo caso, al posto della pasta, opta per delle soluzioni maggiormente naturali come il succo di mango, frutta secca e le fragole. Non mancano poi le fibre e le proteine per mantenersi in forma.

Dieta di Elettra Lamborghini: schema

Come tutti, anche nella dieta di Elettra Lamborghini sono concessi e ammessi ben 5 pasti al giorno che comprendono la colazione che è a base di biscotti, frutta e latte di soia. Per la cena, essendo vegetariana, sceglie hamburger di soia o farro insieme a delle verdure. Gli spuntini sono anche in questo caso, a base di elementi naturali come insalate miste e tofu.

Un tipo di alimentazione molto semplice da seguire per la cantante, ma anche per chiunque voglia emularla o seguirla. Un regime che non permette di sgarrare, ma che l’aiuta a perdere peso senza troppi sacrifici o rinunce. Non mancano poi estratti di frutta e verdura che permettono di detossinare il fisico e di apparire in forma smagliante.

Per quanto riguarda il pranzo non mancano verdure accompagnate da legumi o cereali per l’importanza delle fibre. Per i condimenti dei vari cibi, nella dieta di Elettra Lamborghini trova spazio per un cucchiaio di olio, ma anche spezie e limone. Oltre all’alimentazione, riveste molta importanza anche l’allenamento.

L’attività fisica è sicuramente molto importante per la cantante che cura in modo attento e scrupoloso. Nei suoi video o storie su Instagram, pubblica spesso dei post in cui si allena e mostra i suoi addominali, frutto del lavoro in palestra, insieme al suo personal trainer.

Dieta di Elettra Lamborghini: integratore

Per ottenere i medesimi risultati, si consiglia di aggiungere alla dieta di Elettra Lamborghini un supporto che possa migliorare il percorso di dimagrimento. Un integratore molto efficace e funzionale è Spirulina Ultra, di origine italiana che è raccomandato anche dai nutrizionisti e dai consumatori, come si legge dalle opinioni online.

Un integratore che permette di bruciare in breve tempo le calorie anche in fase di riposo. Stimola il processo metabolico in modo da perdere peso rapidamente. Aiuta poi a non abbuffarsi ai pasti e a dimagrire in modo corretto senza eccedere. Un prodotto made in Italy e molto efficace, al punto da avere ottenuto il consenso del Ministero della Salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questa formula funziona anche perché totalmente naturale, quindi formata da ingredienti che sono del tutto privi di controindicazioni ed effetti collaterali. Al suo interno si trovano l’alga spirulina che va a lavorare sugli accumuli adiposi evitando che si depositino e la gymnema che aiuta a regolare il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati sopprimendo il senso di fame.

Si consiglia una o due compresse al giorno poco prima dei pasti principali da ingoiare con un bicchiere di acqua.

Un integratore quale Spirulina Ultra è ordinabile soltanto sul sito ufficiale, essendo originale ed esclusivo. Bisogna compilare il modulo con i propri dati personali per avere accesso alla promozione di 4 confezioni di questa formula alimentare al costo di 49.99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.