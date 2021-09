Stress e tensioni: scegli l’idromassaggio

Ore al pc o alla scrivania hanno reso i tuoi muscoli tesi come le corde di un violino e le tue ossa rigide come quelle di una mummia e tu non sai proprio come fare per ritrovare quel benessere di cui tanto necessiti ma che difficilmente riesci a raggiungere a causa del lavoro e degli impegni quotidiani.

Non preoccuparti. Non ti stiamo dicendo dicendo di rassegnarti, ma semplicemente di continuare a leggere questo articolo, perché una soluzione che non ti porti necessariamente in palestra e che non ti imponga di fare chilometriche passeggiate all’alba esiste e si chiama idromassaggio!

Perché scegliere una vasca idromassaggio

Presente in quasi tutte le case d’infanzia, soprattutto quelle dei nonni- che già avevano compreso quanto fosse importante rinfrancare il proprio corpo nell’acqua calda a fine giornata- la vasca idromassaggio negli anni è stata sempre più desiderata dagli italiani, che approfittavano della sua presenza nelle stanza degli hotel più lussuosi per poter fare veri e propri bagni di benessere! Oggi grazie a questo sanitario puoi creare un vero angolo di spa in casa a prezzi sicuramente più accessibili. Perciò, se non hai mai provato ad immergerti nelle vasche idromassaggio allora è giunto il momento di scoprirne tutti i benefici ed inserirla nella tua sala da bagno.

Idromassaggio: tutti i benefici

Le vasche idromassaggio sono dei complementi sanitari fondamentali per donare non solo un tocco in più all’arredo bagno, ma anche per dedicarsi del tempo a fine giornata quando si necessita di staccare mentalmente e fisicamente. All’interno di una vasca idromassaggio, sfruttando il getto dell’acqua, infatti, si è protagonisti di un vero e proprio massaggio.

Dai bocchettoni fuoriesce un flusso d’aria che crea un intenso movimento, responsabile del caratteristico massaggio regalato da queste vasche. Tale massaggio di benefici ne ha davvero tanti, sia per il corpo che per la mente. Vediamoli insieme e scopriamo perché una volta provata la vasca idromassaggio diventa indispensabile.

Riduce stress e ansia

Il massaggio effettuato dai getti d’aria combinato con l’acqua calda ha un vero e proprio effetto placebo sulle tensioni mentali e fisiche. Immergendoti in una vasca idromassaggio ti sentirai rilassato e svuotato da stress fisico e mentale. Il suono prodotto dal movimento dell’acqua accompagnerà i tuoi pensieri fino a farli fluire lontano, donandoti una sensazione di maggiore relax.

Allevia tensioni e dolori

Stare in ammollo lasciandosi accarezzare intensamente dal massaggio dell’acqua ha veri e propri poteri terapeutici. L’effetto dell’acqua, infatti, aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e la temperatura calda dona una sensazione di benessere in caso di dolori ossei e situazioni di convalescenza.

Migliora la circolazione

Il movimento dell’acqua, aiutato anche dal calore, toccando il corpo, attiva la microcircolazione, donando leggerezza soprattutto agli arti inferiori, sempre indolenziti a causa della sedentarietà.

Riduce la ritenzione idrica

L’idromassaggio fa bene alla cellulite! Esteticamente parlando, questo aspetto, è sicuramente un plus da non prendere sottogamba e che ci fa desiderare ancora di più una vasca idromassaggio in casa. Parlando invece con un occhio di riguardo alla salute, stimolare i propri tessuti riattivando la circolazione sanguigna e linfatica è fondamentale per eliminare la tanto odiata buccia d’arancia che colpisce proprio tutti.

In conclusione, i benefici sono davvero tanti e il mercato attuale ha reso le vasche idromassaggio non più un prodotto solo d’élite, ma accessibile a tutti. Inoltre, immergersi anche solo per 15 minuti al giorno in una vasca idromassaggio apporta enormi giovamenti al corpo, che viene ritemprato, e alla mente, che riesce a liberarsi di tutte le pesantezze accumulate durante la giornata. Quindi, inserire una vasca idromassaggio nel proprio bagno non è solo un modo per arredare con classe la propria casa…è soprattutto un modo per amarsi ancora di più.