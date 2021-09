Vitamina B: i benefici e le controindicazioni

La vitamina B è fondamentale per restare in salute e proprio per questo è necessario avere quantità corrette di questa sostanza nell’organismo.

Scopriamo insieme quali sono i benefici e impariamo anche a conoscere gli effetti collaterali in caso di assunzione eccessiva.

Vitamina B: i benefici

I benefici della vitamina B sono numerosi, infatti le vitamine che appartengono a questo gruppo permettono di ridurre il senso di fatica e anche di migliorare l’umore.

Le vitamine del gruppo B sono utili anche per ridurre i sintomi di ansia e di depressone lievi anche se ovviamente non si tratta di un rimedio che cura i problemi mentali.

In generale comunque la vitamina B è fondamentale per restare in salute e per questo è bene assumerne quantità corrette ogni singolo giorno.

Solo in questo modo infatti è possibile evitare di avere problemi e migliorare anche il proprio stato di benessere.

Le dosi raccomandate di vitamina B cambiano a seconda di variabili come sesso ed età. In genere gli uomini hanno bisogno di quantità maggiori di vitamine del gruppo B, ma le cose cambiano in caso di donne in stato di gravidanza.

Le donne incinta e le donne in allattamento infatti necessitano di quantità maggiori di vitamina B.

I neonati e anche i bambini hanno bisogno invece di quantità minori.

Vitamina B: le controindicazioni

L’assunzione eccessiva di vitamina B è davvero improbabile in quanto si tratta di vitamine idrosolubili. Può però succedere di eccedere con gli integratori e in questo caso ci possono essere dei problemi.

Tra le controindicazioni possibili c’è il vomito, l’arrossamento della pelle e anche dei danni al fegato.

In caso di un eccesso di B6 invece possono sorgere dei danni ai nervi, un’eccessiva sensibilità alla luce e lesioni cutanee dolorose.

Le urine possono poi diventare di colore giallo brillante.