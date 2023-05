Superfood: i benefici sulla salute

Per “Superfood” si intendono tutti gli alimenti ricchi di proprietà e nutrienti per la salute del corpo e anche della mente. Ma sono davvero così “miracolosi” come si dice? Scopriamo tutti i benefici.

I benefici dei superfood sulla salute: proprietà

Negli ultimi anni nel mondo della nutrizione ‘healthy’, non si sente parlare d’altro che dei superfood e delle loro innumerevoli proprietà benefiche per la salute.

Questi particolari alimenti sarebbero in grado di contrastare l’insorgenza di molti dei disturbi che affliggono l’organismo umano, fornire maggiore energia e migliorare lo stato di benessere generale del corpo e della mente. Ma quali sono i reali benefici di questi superfood?

I super cibi sono utili in una dieta bilanciata, infatti, rappresentano un mix di vitamine, sali minerali, fibre, antiossidanti, aminoacidi, omega3 ed altri principi attivi in grado di fare la differenza nella nostra dieta.

Questi prodotti alimentari si trovano in varie forme: essiccati, in succhi, estratti o integratori e aiutano a prevenire e curare alcune condizioni, come la gotta, la cistite, inoltre, aiutano a ridurre e prevenire il rischio di malattie importanti come cancro, problematiche cardiovascolari, sovrappeso, diabete e alcune patologie neurodegenerative.

Inoltre, i superfood hanno delle proprietà nutritive molto elevate, ovvero la presenza di micronutrienti come vitamine, sali minerali e antiossidanti, molecole in grado di aiutare a ridurre l’insorgere di alcune patologie, come quella correlata allo stress ossidativo.

Ma quali sono i superfood? I più gettonati

Per superfood, come anticipato, si raggruppano tutti alimenti di origine vegetale che risultano essere particolarmente ricchi di vitamine, minerali, proteine e amminoacidi essenziali, tutti elementi molto importanti per il benessere dell’organismo.

Il loro vantaggio è dato anche dal fatto che l’elevato contenuto di nutrienti è ben compensato dal basso apporto calorico, pertanto questi alimenti sono particolarmente indicati nelle diete ipocaloriche finalizzate al dimagrimento.

La lista dei superfood è lunga, ma questi sono i più consigliati e facili da trovare:

Mirtilli

Ricchi di antocianine, antiossidanti della famiglia dei flavonoidi, hanno effetti benefici sul sistema cardiovascolare, aiutano a proteggere le ossa e la salute degli occhi.

Bacche di goji

Contengono antiossidanti, vitamine (soprattutto la vitamina C), potassio, ferro e fibre. Usate nella medicina cinese come elisir di lunga vita, rafforzano il sistema immunitario, la memoria e la vista. Inoltre, aiutano anche a regolare i livelli di colesterolo nel sangue e sembrano avere anche proprietà antitumorali.

Curcuma e zenzero

Sono due spezie dall’alto potere antinfiammatorio, oltre a possedere un’aroma particolare che permette di insaporire le pietanze evitando il sale. Tra le altre proprietà, favoriscono la digestione e sono l’ideale per alleviare i disturbi dell’intestino irritabile.

Semi di lino e di chia

Come tutti i semi oleosi, sono ricchi di acidi grassi omega 3 e omega 6, indispensabili per la salute del cuore e quella delle ossa. I semi di chia vengono utilizzati come addensanti nei frullati e se aggiunti a latte o yogurt aumentano il contenuto di fibre.

Spirulina

E’ un alimento di origine asiatica difficilmente reperibile nel nostro paese, anche se le sue proprietà lo stanno rendendo famoso anche in Occidente. L’alga spirulina è ricca di proteine e vitamina B12, sembra avere funzioni protettive per il sistema immunitario e contro l’osteoporosi.

Avocado

In voga in America, arrivato da qualche anno in Italia, per le sue funzioni cardiache, vitamine, fibre e minerali come potassio e magnesio, utili per il colesterolo.