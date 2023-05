Cindy Bruna, supermodella francese di 1.82 cm di altezza, è di padre italiano e madre congolese. Cindy è diventata famosa nel 2013 quando ha debuttato alla sfilata di Victoria’s Secret. Cosa mangia la top model per tenersi in forma?

La dieta di Cindy Bruna: cosa mangia la modella?

Cindy Bruna, ex angelo di Victoria’s Secret, ha sfilato anche per Giorgio Armani, Givenchy e Moschino. Secondo il sito models.com, alla fine del 2014, è stata considerata una delle prime 50 top model al mondo. Cindy segue una dieta per restare sempre in forma e sfilare al meglio in passerella ma anche sui red carpet degli show. Cosa mangia la top model?

Cindy si è descritta in passato come una “ragazza magra e grassa”. La supermodella francese voleva dire che non stava mai attenta a ciò che mangiava, ma riusciva sempre a rimanere magra. Cindy aveva una passione sfrenata per i cibi spazzatura, dagli hamburger alle caramelle, ma non è mai ingrassata.

Questo perché quello di Cindy Bruna è un tipo di corpo “Ectomorfo”, ciò significa che non ingrassa facilmente e non si gonfia se solleva pesi pesanti. Per una modella è l’ideale, ma per Cindy questo non la spingeva a sentirsi motivata a mangiare bene e in modo sano.

Da quando è diventata, poi, una modella ed è entrata nel team degli Angeli di Victoria’s Secret, Cindy ha cambiato il suo stile alimentare. Ora a Cindy piace mangiare pulito e sano. Ciò significa che evita attivamente i cibi trasformati e le piace mangiare molte proteine ​​magre, verdure fresche e frutta.

A colazione, di solito Cindy fa un carico di proteine. Questo aiuta a darle l’energia di cui ha bisogno per affrontare il lavoro e la palestra senza sentirsi stanca.

Il suo cibo preferito è una frittata di 3-4 uova piena di formaggio, cipolle e pomodori. Ma quando ha poco tempo o vuole solo qualcosa di un po’ più leggero, opterà per la farina d’avena con latte di mandorle.

Ma non evita mai i carboidrati, soprattutto al mattino. Per Cindy questo tipo di dieta è perfetta per il suo corpo.

A pranzo si concentra sul mangiare un mix di cereali integrali, proteine ​​magre e tante verdure fresche di stagione. Ancora una volta, tutto dipende dalla stagione in cui si trova.

Come pesce, Cindy ama mangiare il filetto con contorno di quinoa o riso integrale. La combo la aiuta a darle proteine ​​e fibre in un unico piatto. A parte, opterà per un’insalata o verdure saltate.

Infine, la sua alimentazione si conclude con la cena: Le sue cene sono in genere le stesse del pranzo. Ma questo non significa che abbia paura di uscire e “sgarrare”. Alcune sere, fa una “pazzia” prendendo un hamburger o un piatto di pasta.

I segreti della forma di Cindy Bruna: l’allenamento

La supermodella francese Cindy Bruna adora allenarsi, ma non è sempre stato così.

Cindy ha iniziato lentamente, allenandosi solo per pochi minuti alla volta. Man mano che la sua resistenza aumentava e la sua forza aumentava, ha iniziato a fare allenamenti di un’ora e più volte alla settimana.

L’unica cosa che odia assolutamente è correre. Lei preferisce fare cardio attraverso jumping jack o cyclette o anche una passeggiata veloce.