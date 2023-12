Tablet: caratteristiche e come scegliere il modello migliore

Il tablet è la giusta via di mezzo tra un computer portatile ed uno smartphone di nuova generazione, soprattutto in termini di funzionalità e dimensioni. Il tablet è perfetto per passare il tempo, leggere un buon libro, ascoltare musica e guardare la TV. Tuttavia, le opportunità che un tablet offre sono infinite. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i vantaggi di un tablet e come scegliere il modello migliore.

Tablet

Leggeri, facili da usare e portatili, i tablet oggi sono la giusta via di mezzo tra un computer portatile ed uno smartphone. Se, fino a qualche anno fa, il computer portatile era, di gran lunga, il dispositivo più acquistato, negli ultimi anni, gli acquisti dei tablet sono aumentati proprio per le funzioni che questi dispositivi offrono, in termini di funzioni e dimensioni.

Ideali per leggere, guardare la televisione, navigare sul web, leggere e rispondere alle mail, alcuni modelli di tablet sono dotati dell’alloggio per la scheda sim. Ecco che, in questo modo, il tablet si trasforma in uno smartphone, dal quale chiamare o ricevere telefonate. La presenza di una fotocamera, anteriore e posteriore, poi, rendono il tablet il perfetto compagno di viaggio, il dispositivo più adatto con il quale scattare delle meravigliose foto ricordo.

Tablet: consigli per un acquisto sicuro

Scegliere il tablet che meglio si adatta alle proprie esigenze e necessità può non essere così semplice come si possa immaginare perché, in commercio, esistono modelli di tablet diversi per dimensioni e funzionalità. L’unica caratteristica che accomuna tutti i tablet, infatti, è forse quella della portabilità e la giusta via di mezzo, di cui si parlava nel paragrafo precedente, tra il computer portatile e lo smartphone di nuova generazione.

Superata la premessa, il costo è, sicuramente, la prima caratteristica da esaminare. Fissato il budget, si può andare alla ricerca delle funzioni che il tablet offre. Non tutti i tablet, ad esempio, sono dotati dell’alloggio per la scheda SIM e questo vuol dire che non con tutti i tablet è possibile ricevere o effettuare telefonate.

La vita media della batteria, l’autonomia e i tempi di ricarica della batteria, infine, sono le ultime caratteristiche da esaminare. Alcuni tablet hanno tempi di ricarica lunghi e una vita media della batteria pari a tre anni, altri, invece, hanno tempi di ricarica più rapida e una vita media della batteria pari a cinque anni.

In sostanza, scegliere un tablet è difficile, sicuramente, ma capire, dapprima, quali siano le proprie caratteristiche ed esigenze può agevolare la scelta.

Tablet: i modelli migliori su Amazon

Quella che segue è una lista breve di alcuni tra i modelli migliori di tablet reperibili su Amazon, alla migliore offerta. Con il Natale alle porte, il tablet può essere l’occasione per il regalo perfetto alla persona preferita.

Lenovo Tab M10 Seconda Generazione, Display 10.1″ HD, 4G LTE, RAM 3GB, Memoria 32GB, Tablet Android 11

Un tablet Lenovo di seconda generazione ed una capacità di memoria pari a 32 GB che, all’occorrenza può espandersi grazie all’acquisto separato di una Micro SD, fino a 256 GB. Il Tablet ha un tempo di autonomia fino ad otto ore consecutive, tempi di ricarica rapidi e, in generale, offre tutte quelle funzioni di base che in un Tablet non possono assolutamente mancare.

Tablet 10 Pollici Android 13 16GB RAM+128GB ROM(1TB TF) UFS Ad Alta Velocità, 8-Cores 2.0GHz, WiFi 5G, Bluetooth 5.0, GPS, GOOGLE GMS, 13MP+5MP

Un Tablet che, nell’aspetto è molto più simile ad un computer portatile che ad uno smarphone ma che, tutto sommato, unisce le caratteristiche di base di entrambi i dispositivi in un dispositivo unico. Il tablet è dotato anche di tastiera e mouse che si connettono via bluetooth e che, durante il funzionamento del dispositivo, non devono essere usati per forza.

Lenovo Tab M9, Display 9″ HD – (Processore MediaTek Helio G80, RAM 3GB, Memoria 32GB, Tablet Android 12, WiFi) – Frost Blue

Per restare in tema tablet Lenovo, vogliamo presentarvi una versione diversa di quella precedente che, tuttavia, non ha nulla da invidiare, né a quella né ad altre versioni diverse. Questo tablet è anche un ottimo compagno di viaggio, così da controllare la posta elettronica e, persino, scattare le foto di panorami mozzafiato.