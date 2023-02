Tarme in casa: come allontanarle con rimedi naturali

Le tarme sono gli insetti con i quali siamo costretti a fare i conti, ad un certo punto delle nostra vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le tarme invadono le nostre case, se sono pericolose per la nostra salute e come allontanarle in modo semplice e naturale.

Tarme in casa

Esistono specie differenti di tarme, ma quelle che più comunemente ci ritroviamo in casa sono le tarme dei vestiti e le tarme del cibo. Questi insetti, infatti, sono bravi a rosicare i nostri indumenti, districarsi sui tappeti di casa, appartarsi in zone buie, localizzate soprattutto nelle nostre dispense, per deporre le loro uova o rilasciare escrementi. Insomma, tra tutti gli insetti che potrebbero entrare in casa nostra, sicuramente le tarme sono quelli maggiormente indesiderati.

Purtroppo, sfrattare le tarme non è così semplice come si possa immaginare. Capire poi la specie con la quale si ha a che fare, che pure potrebbe semplificare il processo di sfratto, neppure è così semplice. Per tenere la nostra casa pulita e sicura per noi e per le persone che vivono con noi, l’unica cosa da fare è quella di trovare un rimedio che, da un lato, allontani le tarme già presenti in casa nostra e, dall’altro, impedisca alle altre di entrare.

Tarme in casa: consigli

Le tarme non sono vettori di malattie e, solitamente, non provocano particolari problemi di salute, se a contatto con la nostra pelle, neppure nel caso si tratti di persone allergiche agli insetti che comunemente si possono trovare in casa. Tuttavia, le specie di tarme sono veramente tantissime, alcune hanno persino una colonna vertebrale spinosa o una peluria che, a contatto con la pelle, può provocare prurito o una qualche forma di reazione allergica.

Pulire regolarmente la nostra casa e mantenerla pulita, dunque, è fondamentale per essere certi che le tarme non entrino. Poiché individuare la presenza delle tarme non sempre è facile e poiché non è neppure facile capire con quale specie di tarme si è alle prese, l’unica cosa da fare è fare affidamento su Ecopest, un dispositivo tecnologico che allontana e mantiene lontani gli insetti dalle nostre case, tarme incluse.

Tarme in casa: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le tarme da casa ed impedire loro l’accesso, ma queste non sono di origine chimica, data anche la pericolosità che deriva dall’utilizzare, soprattutto a lungo nel tempo, pesticidi chimici. Poiché debellare le tarme non è facile e questi insetti sono bravi a difendersi, l’ideale, infatti, è quello di fare affidamento su una soluzione che, indipendentemente dalla specie di tarme con la quale siamo alle prese, sia in grado di allontanarle, velocemente e senza intoppi particolari.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare le tarme da casa e impedire loro l’accesso. Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata, Ecopest sfrutta le radiazioni magnetiche di bassa frequenza e a interferenza magnetica per disturbare le tarme, rendendo il loro ambiente, che in realtà è il nostro, troppo rumoroso. In questo modo, le tarme non potranno fare altro che allontanarsi da noi, dalle nostre cose e dalla nostra casa immediatamente e di spontanea volontà.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di utilizzare Ecopest per tutta la giornata, 7 giorni su 7. A basso impatto economico e ambientale, una volta che la batteria sarà scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

