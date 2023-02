Dieta dei 50 anni: come restare in forma in menopausa

La dieta dei 50 anni è nata con lo scopo di facilitare il passaggio dalla perimenopausa alla menopausa, senza stressare ulteriormente l’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta dei 50 anni

Il peso subisce notevoli variazioni durante la menopausa a causa delle oscillazioni dei livelli di estrogeno nel sangue e del metabolismo che rallenta, ostacolando la perdita di peso e la concentrazione di grasso soprattutto sulla pancia.

Il periodo che precede la menopausa e la menopausa stessa vedono anche la comparsa di una serie di sintomi tipici, come gli sbalzi d’umore, le sudorazioni notturne o le vampate di calore.

La menopausa è una transizione naturale nella vita di ogni donna, in cui i cambiamenti che si affrontano sono tanti e non devono, per forza di cose, essere accettati con passività.

La dieta dei 50 anni si rivolge a tutte quelle donne che, a causa della menopausa, registrano dei cambiamenti che desiderano affrontare con serenità, anche allo scopo di preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta dei 50 anni e menopausa

La menopausa provoca cambiamenti ormonali, perdita di massa muscolare, insulino-resistenza e sonno cattivo. Questi fenomeni si ripercuotono sul peso forma, che comincia, così, ad oscillare. La dieta dei 50 anni, che richiama in parte la dieta mediterranea, la dieta vegana e la dieta vegetariana, oltre ad una dieta anche povera di carboidrati, nasce con lo scopo di controllare questi fenomeni, facilitare il passaggio verso la menopausa, stimolare il metabolismo e favorire la perdita di peso.

L’esercizio fisico e l’alimentazione corretta sono fondamentali per perdere peso in menopausa, ma è anche necessario mantenere il peso forma, perciò è importante apportare modifiche generali a tutto lo stile di vita.

