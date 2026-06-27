Telemedicina e assistenza domiciliare: i 58 progetti Pnrr per i grandi anziani

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, anche il mondo dell’assistenza sanitaria per gli anziani sta subendo una rivoluzione. Con l’obiettivo di ridurre l’isolamento e migliorare l’aderenza alle terapie, 58 progetti innovativi sono stati selezionati dall’Agenas l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, per trasformare l’assistenza domiciliare per gli over 80.

Finanziati con 150 milioni di euro del Pnrr questi progetti mirano a integrare la telemedicina nella rete dei servizi sanitari, offrendo soluzioni innovative e sostenibili. Il direttore generale dell’AgenasAngelo Tanese ha sottolineato come questi servizi, inizialmente pensati come aggiuntivi, diventeranno presto parte integrante del sistema sanitario nazionale.

I progetti selezionati per le diverse aree geografiche

Durante il convegno di presentazione, sono stati illustrati i quattro progetti primi in graduatoria per le quattro aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole. Ogni progetto è stato pensato per rispondere alle esigenze specifiche delle comunità locali, coinvolgendo un numero significativo di over 80.

Nord: il progetto della Regione Liguria

Per il Nord, la Regione Liguria ha presentato il progetto “Oltre il tempo… Invecchiamento attivo abilitato dalla tecnologia“, che prevede l’arruolamento iniziale di un gruppo pilota di 300 utenti. Questo progetto punta a utilizzare la tecnologia per favorire un invecchiamento attivo e migliorare la qualità della vita degli anziani.

Centro: il progetto dell’Università di Tor Vergata

Nell’area Centro, l’Università degli Studi di Tor Vergata ha proposto il progetto “ (vivere insieme vicinanza e attenzione): rete di supporto umano e digitale per gli over 80 a casa“, che coinvolge 4.700 over 80. Questo progetto mira a creare una rete di supporto che combina assistenza umana e digitale, offrendo un servizio completo e personalizzato.

Sud: il progetto dell’Università Federico II di Napoli

Per il Sud, l’Università degli Studi Federico II di Napoli ha presentato il progetto “Servizi digitali integrati per una sanità di prossimità nei grandi anziani“, che coinvolge 5mila grandi anziani affetti da almeno una patologia cronica. Questo progetto punta a migliorare l’accesso ai servizi sanitari attraverso l’uso di tecnologie digitali, offrendo un’assistenza più vicina e personalizzata.

Isole: il progetto di Ares Sardegna

Infine, per le Isole, Ares Sardegna ha illustrato il progetto “A kent’annos in salude“, con il coinvolgimento di oltre 1.400 residenti, prevalentemente tra gli 80 e i 90 anni. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso l’uso di tecnologie innovative e servizi domiciliari.

I benefici della telemedicina per gli over 80

La telemedicina rappresenta una rivoluzione nel campo dell’assistenza sanitaria, offrendo numerosi vantaggi per gli over 80. Secondo Angelo Tanese la presa in carico più attenta delle persone fragili, attraverso la selezione effettuata con le aziende sanitarie, permette di sperimentare nuove modalità di assistenza che le regioni possono poi implementare sul territorio. Inoltre, trattare le persone a casa non solo fa risparmiare risorse, ma evita anche lo spostamento dei pazienti, rendendo il servizio più efficiente e comodo.

Con questi progetti, l’Italia sta facendo un passo avanti significativo verso un sistema sanitario più moderno e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana. La tecnologia, in questo contesto, diventa un alleato prezioso per migliorare la qualità della vita e garantire un’assistenza sanitaria di qualità a tutti.