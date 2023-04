Tintarella, come prepararsi all’abbronzatura: consigli utili

In vista dell’estate che sta per arrivare, è bene preparare la propria pelle alla tintarella e ai raggi solari che talvolta sono “pericolosi”. Ecco alcuni consigli degli esperti su come prepararsi all’abbronzatura. Ecco come.

Come prepararsi all’abbronzatura: consigli

Ogni anno, in vista dell’estate, preparare la propria pelle all’esposizione solare è fondamentale anche per contrastare tutti i danni che i raggi UV possono arrecare: scottature, segni, rughe, ma anche macchie e, a lungo andare, melanomi. Ecco, per questo, alcuni consigli su come prepararsi al meglio all’abbronzatura.

Esporsi al sole in modo graduale

Primo consiglio. L’ideale è approcciarsi al sole in maniera graduale, abituando lentamente il nostro corpo ai raggi, in modo da non subire uno shock dovuto all’esposizione troppo intensa, magari direttamente nei mesi estivi. Tutti i tipi di pelle devono seguire un approccio “piano” al sole ma ovviamente chi ha la pelle più chiara deve prestare qualche accortezza in più.

Esfoliare la pelle e idratarla dopo il sole

Avere la pelle sia del viso che del corpo uniforme e idratata permetterà di produrre maggior melanina e in maniera più uniforme, prevenendo la comparsa di macchie più scure. E’ importante fare scrub e dopo idratare bene l’epidermide dopo l’esposizione al sole, meglio ancora se con prodotti a base di acido ialuronico e collagene che stimolano il naturale rinnovamento cellulare.

Lo scrub si può fare anche tranquillamente quando si è già abbronzati senza rischiare di eliminare la tintarella, ma anzi contribuirà a mantenere l’abbronzatura più a lungo. E dopo una giornata di mare, usare un doposole a base di aloe vera.

Fondamentale la protezione solare

Una volta preparata la pelle al sole, tutti gli esperti di bellezza dicono di applicare la protezione solare, in particolare sul viso, tutti i giorni dell’anno, inverno compreso. Questo perché anche i deboli raggi di dicembre possono danneggiare il nostro viso.

Ancor di più quando ci si espone al sole va applicata ogni due o tre ore o ogni volta che si fa il bagno.

Prepararsi con l’alimentazione

Prima di esporsi ai raggi solari, è essenziale consumare tantissima verdura, soprattutto contenente betacarotene e vitamina E, come carote, meloni, asparagi, albicocche, pomodori.

Ma anche arance, frutti di bosco e semi oleosi. Così si avrà una maggiore produzione di melanina, che preparerà al meglio la vostra pelle.