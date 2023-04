Cimici dei letti: come evitare l’invasione con rimedi naturali

In camera è possibile accorgersi della presenza di qualche ospite indiscreto dal fatto che sui materassi o le federe vi siano delle macchie rosse. Sono il segno delle cimici dei letti che amano molto questa stanza della casa. Per evitare che possano invaderla, è bene ricorrere a dei consigli e metodi validi che spieghiamo nei paragrafi a seguire.

Cimici dei letti

Si differenziano dalle cugine verdi o asiatiche, dal momento che, come dice il nome, le cimici dei letti giungono nelle camere da letto in quanto attratte e attirate dall’anidride carbonica che si esala nel momento in cui si dorme. Hanno un colore rosso brunastro e non sono dotate di ali, si distinguono per delle dimensioni che possono variare da 1 a 7 millimetri e riescono a vivere per diverso tempo senza nutrirsi di sangue.

Negli ultimi anni le infestazioni o invasioni da parte di questi parassiti sono state alquanto presenti e minacciose. Si chiamano dei letti proprio perché questa stanza della casa è il loro ambiente preferito dal momento che riescono a nascondersi molto bene nelle fessure dei materassi o anche negli angoli dei cuscini oppure tra le crepe e buchi delle pareti.

Sebbene si muovano molto lentamente, hanno una capacità di riproduzione ben sviluppata al punto che poche cimici dei letti possono diventare migliaia nel giro di poco tempo. Solitamente sono ben nascoste nei nascondigli quali alcune fessure o crepe dei muri e tendono a uscire proprio perché attratte dall’anidride carbonica e dal calore prodotto dalle persone. Possono pungere nelle zone maggiormente esposte, come la braccia o le gambe.

Le punture provocate da questi parassiti sono indolori e non causano infezioni o particolari problemi. Si possono scorgere per via di macchie rosse o vesciche che si presentano nelle braccia o nelle gambe. In tal caso, i sintomi e le vesciche scompaiono nel giro di poco tempo, anche grazie all’uso di prodotti come creme specifiche da applicare sulla puntura stessa.

Cimici dei letti: come prevenire

La presenza delle cimici dei letti non è solo preoccupante in casa, ma risulta essere un problema anche in altre aree come hotel, alberghi, case vacanze e strutture similari dove possono inserirsi e annidarsi nelle valigie per poi ritrovarsele nell’abitazione durante il viaggio di ritorno dal periodo di ferie. Arrivano infatti nelle camere da letto grazie ad abiti, valigie, bagagli, ecc.

Per evitare che la propria casa o camera da letto, in questo caso, si trasformi in un rifugio per questi insetti, è bene cercare di capire come evitare la loro presenza con la prevenzione adottando alcuni metodi e tecniche efficaci. È molto importante scovare i loro nidi, i loro nascondigli, capire dove si nascondono. Nelle stanze o nei luoghi dove vi sono letti e divani è sicuramente possibile trovare questi insetti.

Una pulizia accurata e attenta della camera da letto, ma anche ispezionare attentamente i materassi, insieme anche a cuscini e federe, sicuramente aiuta a prevenire ed evitare la presenza delle cimici dei letti nella propria casa. Bisogna poi anche prestare particolare attenzione all’acquisto di mobili e di indumenti usati, controllandoli bene dal momento che questi insetti possono annidarsi anche in questi capi ed elementi di arredo.

Ci sono alcuni rimedi naturali che permettono di tenerle lontane, come l’uso dell’olio di tea tree che ha proprietà antivirali e antibatteriche, ma anche antimicotiche. Inoltre, è considerato una soluzione eco-friendly economica, così come gli oli essenziali a base di menta e lavanda che si consiglia di diluire e spruzzare sul materasso per impedire che questi insetti possano avvicinarsi al materasso.

Cimici dei letti: repellente elettronico

