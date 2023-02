Anna Oxa, tra le voci femminili più apprezzate d’Italia, sta partecipando a Sanremo 2023 con il brano “Sali”. La cantante molto apprezzata nel nostro Paese, con una lunga carriera alle spalle, segue una dieta vegana da molti anni. Ecco cosa ha raccontato Anna Oxa della sua alimentazione quotidiana.

La dieta di Anna Oxa: cosa mangia la cantante pugliese

L’artista pugliese Anna Oxa, nonostante sia classe 1961 dimostra la metà dei suoi anni. Tra i big più attesi di quest’anno a Sanremo Anna Oxa ha confessato i suoi segreti per restare in forma.

Non tutti sanno che la bella Anna ha anche la cittadinanza albanese. Suo padre, infatti, era originario di Krujia mentre sua madre, invece, è italiana. La prima fama nazionale nella musica la raggiunge nel 1978 quando, grazie alla sponsorizzazione di Ivano Fossati, partecipa a quell’edizione del Festival della canzone italiana con “Un’ emozione da poco”.

In molti si chiedono come sia possibile una cosa del genere e la cantante ha svelato il suo segreto. Seguendo una dieta vegana, infatti, la Oxa ha trovato un equilibrio alimentare che le permette di mantenersi in splendida forma. A ciò si aggiunga, oltretutto, che la sua alimentazione si basa su regole etiche e al di fuori delle dinamiche consumistiche di mercato.

Anna Oxa e il rapporto con il cibo

“Conoscere ciò che mangiamo è importante, perché significa capire chi siamo avendo cura di noi stessi. Così facendo, si attua una vera e propria rivoluzione rispetto al sistema in cui siamo immersi e da cui siamo condizionati: il business mondiale dei cibi spazzatura, che si regge su interessi economici colossali e sui consumi smodati di proteine e grassi animali”, ha confessato Anna Oxa.

Anna Oxa è tornata a parlare del suo rapporto con il cibo e di cosa pensa riguardo i cibi pre confezionati e pieni di conservanti.

“Il cibo ha forti implicazioni psicologiche e riuscire a conquistare un sereno rapporto con la tavola è fondamentale per ottenere salute e benessere”, ha confessato la cantante.