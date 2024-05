Torna Riminiwellness, innovazione per la longevità al centro dell’evento

(Adnkronos) – Mette al centro l'innovazione con un focus sulla longevità, esplorando programmi di allenamento e le ultime ricerche in nutrizione e benessere psicofisico, la 18esima edizione del RiminiWellness, la più grande manifestazione organizzata da Ieg (Italian exhibition group), che dal 30 maggio al 2 giugno riunisce presso la fiera di Rimini e sulla Riviera i professionisti del settore fitness, benessere, sport e sana alimentazione. Con più di 70 eventi e convegni in 28 padiglioni e oltre 300 brand espositori, l'edizione 2024, sul tema 'Feel Your Best' – si legge in una nota – ha in programma oltre 2mila ore di allenamento in 12 palchi nell'area Active di RiminiWellness che porta in scena le nuove frontiere del benessere in movimento invitando a vivere bene ogni momento, allenando mente e spirito. Nel fitness si segnalano novità al femminile con la rete di palestre Curves e i programmi di allenamento a circuito di 30 minuti, ma anche Extreme Training* di Vida Macura Maglica, programma intensivo di 2 settimane senza attrezzature. E ancora, dopo il debutto dello scorso anno, l'alta intensità di Hyrox, che combina 8 km di corsa con 8 esercizi funzionali, e Metafit, un regime Hiit di 30 minuti. Italian Showdown, la competizione di CrossFit*, torna con un format rinnovato. Tra le nuove tendenze anche The Softer Side of SuperJump di Jill Cooper e Aqua Zumba, che porta l'energia della Zumba in piscina. Discipline emergenti, come Flyboard Basket Ball e Mobilitation, promettono di migliorare equilibrio e flessibilità psicofisica. RiminiWellness concentra inoltre esperienze immersive per il benessere del corpo e della mente come quella dell'Oasi del Benessere o di Yoga On Stage by ReYoga, con lezioni gratuite e talk di esperti. Due Relax Zone permetteranno di provare massaggi rilassanti e tecniche come il Massaggio Pre Gara Psicofisico e la Polsologia Ayurvedica, mentre il benessere femminile è centrale con programmi come 'Menopausa senza paura' di Sayonara Motta. In un'edizione che ha come fil rounge il tema della longevità e del benessere integrato, confermati i focus verticali di FoodWell, che accoglie i brand leader dell'healthy food con le ultime soluzioni per chi ama seguire un'alimentazione sana e funzionale; Riabilitec, filone dedicato alle tecnologie per la riabilitazione e il recupero post trauma, e la Body and Mind Arena, con l'attenzione all'universo mindfullness e benessere. Novità di edizione la categoria Active Beauty, dedicata al mondo emergente di soluzioni e prodotti del settore della bellezza pensati unicamente per rispondere a precise necessità degli sportivi. Negli spazi espositivi – prosegue la nota – la manifestazione accoglie le principali realtà internazionali del settore e i brand leader della produzione di attrezzature fitness e sportive, accogliendo l'offerta delle migliori soluzioni per l'allenamento e le tecnologie innovative, per un'opportunità unica di networking e business internazionale. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, tra gli oltre 70 eventi settoriali per anticipare le nuove frontiere del wellness, spiccano: gli Stati Generali del fitness e del wellness e l'evento di The European House Ambrosetti-Osservatorio Valore Sport dal titolo 'Attività fisica, benessere, crescita: impatti e prospettive'. Per la formazione è nata 'Riminiwellness Accademy', con un intenso calendario di incontri dedicati al futuro dell'intera industry del wellness. Infine, dopo il successo della prima edizione, torna Riminiwellness Off, il 'Fuorisalone' del benessere e dello stile di vita, organizzato da Ieg in collaborazione con il Comune di Rimini per offrire un'esperienza collettiva che unisce la fiera, il centro e la spiaggia in un cuore pulsante di attività. Con oltre 240 eventi che animano il litorale e i parchi cittadini, fino alla pittoresca Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, RiminiWellness Off rafforza ulteriormente l'immagine di Rimini come hub di benessere accessibile e partecipativo. —[email protected] (Web Info)