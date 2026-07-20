Ricetta facile e veloce: maccheroncini con crema di piselli per bambini 1-3 anni

Preparare un pasto nutriente e gustoso per i più piccoli può essere un’impresa, soprattutto quando il tempo a disposizione è limitato. La ricetta dei maccheroncini con crema di piselli e basilico è la soluzione ideale per offrire ai bambini un piatto sano, vellutato e ricco di sapore in soli 20 minuti.

Questa ricetta è stata pensata per i bambini dai 1 ai 3 anni, utilizzando ingredienti di qualità e facili da trovare. La crema di piselli, arricchita con un tocco di basilico fresco, dona un gusto delicato e profumato, mentre i maccheroncini garantiscono la giusta consistenza per i più piccoli.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questa ricetta, servono pochi ingredienti semplici e nutrienti. I maccheroncini Crescendo sono perfetti per i bambini, grazie alla loro forma adatta e alla cottura al dente. I piselli Vivi Verde già cotti o surgelati, sono un’ottima fonte di fibre e vitamine. Il basilico fresco l’olio extravergine d’oliva e il Parmigiano Reggiano grattugiato completano il piatto con un tocco di freschezza e sapore.

La preparazione è semplice e veloce. Inizia cuocendo i piselli finché non sono morbidi, poi frullali con il basilico e un po’ di acqua di cottura per ottenere una crema liscia e omogenea. Nel frattempo, cuoci i maccheroncini in acqua bollente, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura per ammorbidire la pasta se necessario. Condisci i maccheroncini con la crema di piselli, aggiungi un filo di olio a crudo e una spolverata di parmigiano fresco.

Benefici nutrizionali

Questa ricetta è un’ottima scelta per i bambini grazie al suo equilibrio nutrizionale. I piselli sono ricchi di fibre, vitamine e minerali essenziali per la crescita, mentre i maccheroncini forniscono energia e carboidrati complessi. Il basilico fresco aggiunge un tocco di freschezza e proprietà antiossidanti, mentre l’olio extravergine d’oliva e il parmigiano contribuiscono a un apporto equilibrato di grassi e proteine.

Utilizzare ingredienti di qualità, come quelli della linea Crescendo e Vivi Verde by Coop garantisce un piatto sicuro e nutriente per i più piccoli. Tuttavia, la ricetta può essere replicata con equivalenti di qualità simile, assicurandosi di scegliere ingredienti freschi e biologici.

Consigli per la preparazione

Per ottenere una crema di piselli perfetta, è importante frullare bene gli ingredienti fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Se i piselli sono surgelati, bastano 6-8 minuti di cottura in acqua bollente per renderli morbidi. Per i maccheroncini, assicurati di cuocerli al dente per garantire la giusta consistenza.

Se i bambini preferiscono una pasta più morbida, puoi aggiungere un po’ di acqua di cottura tenuta da parte. Un filo di olio extravergine d’oliva a crudo e una spolverata di parmigiano fresco completano il piatto, donando un tocco di sapore e nutrienti aggiuntivi.

Questa ricetta è perfetta per una cena veloce o un pranzo nutriente ideale per i bambini dai 1 ai 3 anni. Con ingredienti semplici e una preparazione rapida, i maccheroncini con crema di piselli e basilico sono un piatto che piacerà a tutti i più piccoli.