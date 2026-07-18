Mangiare bene d’estate: strategie per combattere stanchezza e cali di pressione

L’estate è la stagione del sole, del mare e delle vacanze, ma può anche portare con sé spiacevoli effetti come cali di pressionestanchezza e affaticamento. Il caldo intenso favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e aumenta la sudorazione, causando una perdita di liquidi e sali minerali essenziali. Questo può portare a capogiri difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, piccoli svenimenti.

La buona notizia è che, oltre a mantenersi idratati e a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, anche l’alimentazione può fare la differenza. Scegliere i cibi giusti aiuta a reintegrare acqua, minerali ed energia senza appesantire la digestione. Ne abbiamo parlato con la dietista nutrizionista Denise Weber, che ci ha spiegato le principali strategie alimentari utili nei periodi di caldo per contrastare stanchezza e cali di pressione.

I nutrienti essenziali per affrontare il caldo

Per mantenere l’equilibrio durante l’estate, è fondamentale assicurarsi un adeguato apporto di acquasodiopotassio e magnesio. Questi nutrienti giocano un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio idrosalino e nella funzione muscolare e nervosa.

L’importanza dell’idratazione

La disidratazione è uno dei principali fattori che favoriscono il calo della pressione. Per questo è importante bere con regolarità durante tutta la giornata, senza aspettare di avere sete. Si consiglia un apporto medio di circa 1,5-2 litri di acqua al giorno in base a peso corporeo, attività fisica e sudorazione. L’acqua dovrebbe essere fresca ma non ghiacciata, per evitare rallentamenti digestivi o stress termico.

Accanto ai liquidi, contribuiscono all’idratazione anche frutta e verdura di stagione che apportano acqua, potassio e altri minerali. Tra i frutti più ricchi d’acqua troviamo anguriamelonepesche e agrumi tra le verdure cetriolipomodorizucchine e lattuga.

Sodio e potassio: alleati contro la stanchezza

Il sodio è il principale minerale perso attraverso la sudorazione ed è fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio dei liquidi corporei e della pressione arteriosa. Quando le temperature sono elevate e la sudorazione aumenta, una sua carenza può contribuire a stanchezza e senso di debolezza.

Il potassio lavora in sinergia con il sodio nel mantenimento dell’equilibrio idrosalino e nella funzione muscolare e nervosa. Per reintegrarlo, la dottoressa Weber consiglia di portare in tavola ogni giorno frutta e verdura di stagione: una banana o 2-3 albicocche a colazione o come spuntino, una fetta di melone a fine pasto oppure 1-2 kiwi a merenda sono ottime scelte.

Anche le verdure ne sono ricche: spinaci e bietole possono diventare un contorno leggero e digeribile, mentre le patate cotte al vapore o al forno con erbe aromatiche, rappresentano un’alternativa nutriente ai classici contorni.

Magnesio per combattere l’affaticamento

Il magnesio svolge un ruolo importante durante l’estate, perché contribuisce al normale metabolismo energetico e aiuta a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento. Per assumerne quantità adeguate non servono preparazioni elaborate: una manciata di mandorle o noci rappresenta uno spuntino pratico e nutriente, mentre i semi di zucca possono arricchire insalate, yogurt o vellutate fredde.

I cereali integrali, come farroorzo e avena costituiscono una buona base per piatti unici estivi, soprattutto se abbinati a legumi e verdure di stagione. Anche le verdure a foglia verde, come spinaci e bietole possono essere consumate sia crude, quando possibile, sia leggermente cotte, per preservarne gusto e proprietà nutrizionali. Infine, il cioccolato fondente (≥70% cacao) può essere inserito con moderazione come piccola coccola a fine pasto all’interno di un’alimentazione equilibrata.

Come organizzare i pasti in estate

In estate la parola d’ordine è semplicità ma senza rinunciare all’equilibrio. Anche con piatti facili e veloci è possibile seguire una struttura bilanciata ispirata al modello del piatto sano (Healthy Eating Plate, Harvard), che aiuta a garantire tutti i nutrienti necessari.

L’ideale è abbinare:

una quota di carboidrati complessi come pane integrale, riso, farro o orzo;

come pane integrale, riso, farro o orzo; una fonte proteica leggera, come pesce, uova, legumi o carni bianche;

abbondanti verdure di stagione crude o leggermente cotte;

crude o leggermente cotte; un condimento semplice a base di olio extravergine d’oliva

frutta fresca da consumare come dessert o come spuntino nell’arco della giornata.

Per praticità, soprattutto nei mesi estivi, questo schema può essere facilmente tradotto in piatti unici freddi o tiepidi. Ad esempio: un’insalata di farro con pomodori, zucchine e legumi; un riso freddo con verdure e tonno; oppure un piatto di orzo con pollo e verdure di stagione.

Meglio evitare pasti molto abbondanti e ricchi di grassi, che possono accentuare la sonnolenza e aumentare il senso di spossatezza.

Tre ricette estive facili e ricche di minerali

Ecco tre ricette facili e veloci per mantenere l’equilibrio e il benessere durante l’estate.

Couscous freddo agli agrumi, zucchine e ceci croccanti

Un piatto unico fresco e profumato, ideale quando il caldo riduce l’appetito ma l’organismo ha comunque bisogno di energia, idratazione e reintegro di sali minerali.

Ingredienti (2 persone)

160 g di couscous integrale

di couscous integrale 200 g di ceci già cotti

di ceci già cotti 1 zucchina

scorza e succo di arancia non trattata

scorza e succo di limone

menta fresca q.b.

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

un pizzico di paprika dolce (facoltativo)

Preparazione

Reidrata il couscous con acqua calda leggermente salata, quindi sgranalo con una forchetta e lascialo raffreddare. Nel frattempo taglia le zucchine a rondelle sottili e cuocile rapidamente in padella o alla griglia, in modo da mantenerle leggere e digeribili. I ceci possono essere ripassati in padella con una piccola parte dell’olio e, se gradito, una punta di paprika dolce per renderli leggermente croccanti e aromatici. Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e aggiungi scorza e succo degli agrumi per conferire freschezza e una nota acidula che aiuta anche a stimolare l’appetito nei periodi più caldi. Completa con menta fresca e il restante olio extravergine d’oliva.

Salmone con patate e spinaci

Un piatto unico semplice e completo, che apporta proteine di qualità, grassi buoni e carboidrati complessi, utile per mantenere energia e sazietà anche nelle giornate più calde.

Ingredienti (2 persone)

2 filetti di salmone (circa 150 g ciascuno)

2 patate medie

200 g di spinaci freschi

di spinaci freschi 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

erbe aromatiche q.b.

Preparazione

Cuoci il salmone al forno con erbe aromatiche e un filo d’olio. Lessa le patate fino a renderle morbide e cuoci rapidamente gli spinaci in padella con una piccola parte dell’olio. Completa con il restante olio extravergine d’oliva a crudo. Il risultato è un piatto unico bilanciato, in linea con il modello del piatto sano.

Gazpacho di anguria, pomodoro e cetriolo con menta fresca

Una preparazione fresca e reidratante, ideale come antipasto o spuntino nelle giornate più calde, grazie all’elevato contenuto di acqua, potassio e micronutrienti.

Ingredienti (2 persone)

400 g di anguria senza semi

di anguria senza semi 2 pomodori maturi

1 cetriolo

menta fresca q.b.

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

succo di mezzo limone

un pizzico di sale

Preparazione

Frulla anguria, pomodori e cetriolo fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiungi succo di limone, olio extravergine d’oliva, menta fresca e un pizzico di sale, regolando la sapidità in base alle esigenze individuali. Lascia riposare in frigorifero almeno un’ora prima di servire. Si consuma freddo ed è adatto come antipasto o spuntino reidratante, grazie all’elevato contenuto di acqua e micronutrienti.

Piccoli gesti, grandi benefici. Quando il termometro sale, sono soprattutto le buone abitudini quotidiane a fare la differenza. Bere con regolarità, scegliere piatti ricchi di frutta e verdura di stagione e non arrivare ai pasti troppo affamati aiuta l’organismo a gestire meglio il caldo e a mantenere un buon livello di energia.

Anche la colazione merita attenzione: dovrebbe essere fresca, nutriente e ben bilanciata, mentre a pranzo e a cena è preferibile puntare su preparazioni semplici e facilmente digeribili, in linea con un’alimentazione equilibrata. Infine, se si trascorre molto tempo all’aperto o si pratica attività fisica, è fondamentale reintegrare adeguatamente liquidi e sali minerali per compensare le perdite dovute alla sudorazione.

«La semplicità non è una rinuncia, ma una forma di equilibrio», conclude la dottoressa Weber. «Soprattutto d’estate, è questo che aiuta davvero l’organismo a stare bene».