Alimentazione galline ovaiole: come garantire salute e benessere

L’alimentazione delle galline ovaiole è fondamentale per garantire la loro salute e benessere. Come per gli esseri umani, ciò che mangiano quotidianamente influisce direttamente sul loro stato di salute e sulla loro capacità di produrre uova di qualità. In questo articolo, esploreremo come creare una dieta equilibrata per le tue galline, tenendo conto delle loro esigenze nutrizionali specifiche.

Le galline sono animali onnivori e necessitano di una dieta varia e bilanciata. È importante evitare di basare la loro alimentazione sugli avanzi dei nostri pasti, poiché alcuni cibi possono essere tossici per loro. Inoltre, una dieta squilibrata può portare a problemi di salute e compromettere la produzione di uova.

L’importanza del pascolo libero

Le galline trascorrono gran parte della loro giornata alla ricerca di cibo, un’attività che chiamiamo razzolare. Questo comportamento non solo le aiuta a trovare il cibo necessario, ma è anche un fattore determinante per il loro benessere psicologico. Un pascolo ricco e vario, con erba, piante spontanee e piccoli insetti, è ideale per soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Secondo il Regolamento (CE n. 889/2008) per un allevamento biologico è necessario garantire almeno 4 metri quadrati di superficie scoperta per ogni gallina. Tuttavia, per un allevamento biologico estensivo, si consigliano almeno 10 metri quadrati per animale. Fornire un pascolo adeguato è essenziale per garantire alle galline una dieta varia e ricca di nutrienti.

I componenti essenziali di una dieta equilibrata

Una dieta equilibrata per le galline ovaiole deve includere una serie di componenti essenziali. Vediamo nel dettaglio cosa devono mangiare le galline per stare bene e produrre uova di qualità.

Granaglie e carboidrati

Le granaglie costituiscono circa il 35% della dieta delle galline. È importante fornire una varietà di granaglie come grano, avena, orzo, mais, sorgo, miglio, panico, segale, riso, farro e quinoa. Queste possono essere somministrate intere o sotto forma di farine o cruschelli.

Leguminose e proteine

Le proteine sono fondamentali per la salute delle galline. È possibile integrare la loro dieta con leguminose come pisello proteico spezzato, favino e soia integrale spezzata. In commercio sono disponibili anche mangimi specifici per pulcini con un alto contenuto proteico.

Semi oleosi

I semi oleosi, come canapa, semi di lino e semi di girasole, sono un’ottima fonte di proteine, fibre e acidi grassi essenziali. Questi semi possono essere aggiunti alla dieta delle galline in una percentuale del 15-25%.

Erba e verdure fresche

Le vitamine sono presenti in abbondanza in erba e verdure fresche. È importante fornire alle galline foglie di cavolo nero, verza, colza e altri vegetali simili. Le verdure devono essere fresche, non secche, non appassite e non ammuffite.

Calcio e elementi trituratori

Il calcio è essenziale per la formazione di gusci d’uovo duri e resistenti. Le galline possono ottenere calcio da sassolini, sabbia, gusci di lumaca o di conchiglie. È importante assicurarsi che ci sia sempre disponibilità di questi elementi trituratori per aiutare la digestione e l’assorbimento delle vitamine.

Ricette equilibrate per galline ovaiole

Oltre a fornire una dieta variegata, è possibile preparare mangimi domestici o utilizzare mangimi preconfezionati. Ecco alcune ricette equilibrate per le tue galline:

Ricetta a base di pisello proteico spezzato:

62% di mais spezzato

11% di soia integrale spezzata

10% di pisello proteico

8% di sassolini di carbonato di calcio

6% di glutine di mais pellettato e sbriciolato

3% di riso grana verde spezzato

Ricetta a base di favino:

62% di mais spezzato

11% di soia integrale spezzata

10% di favino

8% di sassolini di carbonato di calcio

6% di glutine di mais pellettato e sbriciolato

3% di riso grana verde spezzato

Ricetta a base di mangime per pulcini:

50% di mangime per pulcini (con contenuto proteico al 23%)

35% di mais

8% di crusca di frumento

7% di sassolini di carbonato di calcio o di gusci d’ostrica

Queste ricette possono essere accompagnate da pane raffermo sbriciolato, ma con moderazione, per evitare problemi digestivi.

Cibi da evitare

Alcuni cibi devono essere evitati o somministrati con parsimonia. Tra questi, pomodori verdi, avanzi di carne cruda, uova crude, dolci, fagioli crudi e sale. Anche frutta o verdura ammuffita devono essere evitate per prevenire problemi di salute.

L’ideale è nutrire le galline due volte al giorno, tenendo conto del loro fabbisogno nutrizionale che varia in base alla stagione e al periodo di deposizione delle uova. Assicurati sempre che abbiano accesso a acqua fresca e pulita.