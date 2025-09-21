Trapianto di Rene da Donatore Vivente: Opportunità e Esperienze in Abruzzo

Un’importante svolta nella medicina trapiantologica è avvenuta all’ospedale dell’Aquila, dove è stato effettuato il primo trapianto di rene in Abruzzo da un donatore vivente con gruppi sanguigni non compatibili. Questo intervento, raro e complesso, ha avuto come protagonista un uomo che ha deciso di donare un rene alla moglie, superando così le difficoltà legate all’incompatibilità sanguigna.

Fino a poco tempo fa, le famiglie che desideravano effettuare un trapianto di rene si trovavano di fronte a un ostacolo insormontabile, rappresentato dalla differenza nei gruppi sanguigni. Tuttavia, grazie ai progressi della medicina e a terapie innovative, oggi è possibile affrontare anche questa sfida. L’operazione, realizzata nei primi mesi dell’anno, ha avuto esiti positivi: entrambi i coniugi stanno bene e la funzionalità renale della ricevente è tornata alla normalità.

Rivoluzione nei trapianti renali

Il trapianto di rene ABO-incompatibile, come quello praticato all’Aquila, rappresenta una significativa opportunità per allargare il numero di pazienti che possono accedere a un trapianto. Questo tipo di intervento non solo contribuisce a ridurre le lunghe liste d’attesa, ma si integra perfettamente con altri programmi di donazione, come gli scambi tra coppie di donatori e riceventi e i donatori samaritani.

Le tecniche utilizzate per rendere possibile il trapianto ABO-incompatibile si basano su trattamenti desensibilizzanti, che mirano a rimuovere gli anticorpi del ricevente. Tra le metodologie impiegate, spicca la plasmaferesi, un processo che separa il plasma dagli altri componenti del sangue, riducendo la produzione di nuovi anticorpi e aumentando così le possibilità di successo dell’intervento.

Un lavoro di squadra straordinario

Il successo di un trapianto così complesso è il risultato di un’efficace collaborazione tra diversi team medici. Presieduti dal professor Fabio Vistoli, i chirurghi specializzati in trapianti, insieme a nefrologi, immunogenetisti, anestesisti e trasfusionisti, hanno messo in atto una sinergia che ha garantito un intervento di alta qualità. Grazie all’impegno della dottoressa Marilena Tunno e del dottor Franco Papola, insieme a tutto il personale infermieristico e di supporto, il processo è stato impeccabile.

Paolo Costanzi, manager della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ha sottolineato come questo intervento dimostri l’importanza di investire nella formazione e nella collaborazione tra reparti, per offrire cure eccellenti e ridurre i tempi d’attesa per i pazienti in attesa di trapianto.

Prevenzione e salute cerebrale: un altro fronte cruciale

Oltre ai progressi nei trapianti, la salute mentale e cerebrale è un altro tema di grande rilevanza. Durante il XIV Mese Mondiale Alzheimer, la Federazione Alzheimer Italia ha evidenziato come il 40% dei casi di demenza possa essere prevenuto o ritardato intervenendo sui fattori di rischio. Questo include il controllo della pressione sanguigna e del colesterolo, oltre a proteggere l’udito e la vista.

La perdita uditiva, spesso trascurata, può portare a isolamento e declino cognitivo. Per questo, è fondamentale garantire l’accesso a dispositivi di ascolto e creare ambienti che facilitino l’interazione sociale. Allo stesso modo, la salute visiva deve essere tutelata attraverso screening e interventi tempestivi.

Promuovere uno stile di vita sano

Un altro aspetto fondamentale per la prevenzione dell’Alzheimer è la promozione di uno stile di vita sano, che comprende attività fisica regolare e una dieta equilibrata. La dieta mediterranea è particolarmente efficace nel proteggere dalla demenza, e le istituzioni dovrebbero garantire l’accesso a cibi freschi e nutrienti, disincentivando il consumo di alimenti ultraprocessati. Inoltre, è cruciale evitare fumo e alcol, che possono danneggiare i vasi sanguigni e contribuire a problemi di salute cerebrale.

Infine, mantenere la mente attiva attraverso hobby e relazioni sociali è essenziale per rafforzare la riserva cognitiva. Investire nell’istruzione e nei centri comunitari può aiutare a garantire una vita sana e attiva per tutti.