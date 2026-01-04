Trattamento di successo di un tumore ovarico di sei chili a Torino: una storia di speranza

La storia di una donna di 69 anni ha avuto un esito sorprendente grazie a un intervento chirurgico complesso effettuato a Torino. La paziente, che fino a poco tempo prima non mostrava segnali di malessere, ha scoperto di avere un tumore ovarico di dimensioni straordinarie, pesante circa sei chilogrammi e con un diametro di 28 centimetri, pari a quello di una gravidanza gemellare a termine.

Quando la situazione è diventata critica, la donna è stata ricoverata d’urgenza il 23 dicembre presso l’ospedale Sant’Anna, dove è stata presa in carico dalla Chirurgia ginecologica mininvasiva diretta dal dottor Paolo Petruzzelli.

Un intervento urgente

La mattina dell’intervento, la paziente ha avvertito un intenso disagio intestinale, causato dalla compressione del colon dovuta alla massa tumorale e da una seconda neoplasia intestinale. Questo ha reso necessario un intervento urgente e ha attivato un team multidisciplinare composto da ginecologi oncologi, chirurghi, anestesisti e gastroenterologi, ognuno dei quali ha portato competenze specifiche per affrontare il caso.

Collaborazione tra specialisti

La complessità dell’intervento, durato sei ore, ha richiesto un’efficace collaborazione tra diversi reparti. Il supporto della Radiologia è stato fondamentale per fornire le immagini necessarie a valutare la situazione preoperatoria. Inoltre, la dott.ssa Mariella Maio ha giocato un ruolo cruciale nella gestione anestesiologica, garantendo una sorveglianza attenta durante l’operazione e nel periodo di recupero in terapia intensiva.

Risultati dell’intervento

Durante l’operazione, i medici hanno confermato la natura neoplastica della massa ovarica e della lesione del colon sigma grazie a ripetute consulenze intraoperatorie dell’Anatomia patologica. Questo ha facilitato una decisione chirurgica tempestiva e mirata, necessaria per completare l’intervento. La Chirurgia d’Urgenza dell’ospedale Molinette, coordinata dal dottor Mauro Santarelli, ha proceduto alla radicalizzazione intestinale, garantendo un esito positivo.

Un esempio di eccellenza sanitaria

La storia di questa paziente è un esempio di come la sanità pubblica possa operare in modo efficace e tempestivo. I medici e il personale sanitario coinvolti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’approccio multidisciplinare, che ha reso possibile un intervento risolutivo in un periodo festivo particolarmente impegnativo. Il direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, Livio Tranchida, ha elogiato l’operato di tutti i professionisti, evidenziando come la sinergia tra diverse specialità mediche possa trasformare situazioni critiche in successi terapeutici.

Per la donna, ora in fase di recupero, questo intervento non rappresenta solo una salvezza, ma anche una nuova opportunità per vivere una vita sana e serena. Le esperienze condivise dai medici hanno messo in luce quanto sia cruciale il lavoro di squadra in ambito sanitario, dove ogni specialista contribuisce a un obiettivo comune: la salute e il benessere dei pazienti.