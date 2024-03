Ugola gonfia: cause e rimedi per disinfiammarla

L’ugola gonfia è un disturbo tanto comune quanto fastidioso. Il termine medico di questa patologia è uvulite, interessa la zona della gola a cui è possibile porre rimedio sia con prodotti farmaceutici che naturali. Scopriamo meglio questo disturbo, le cause e vediamo i rimedi con cui intervenire.







Cos’è l’ugola?

Chiamato anche velopendulo, l’ugola è una zona che viene considerata come il prolungamento del palato molle. Si tratta di una struttura molto ricca di muscoli. E’ una parte all’interno della bocca formata da mucosa e tessuto connettivo. Fa parte del nostro apparato fonatorio, cioè l’insieme di organi e muscoli che permettono l’articolazione dei suoni. In particolare, il timbro della voce dipende direttamente dalla posizione dell’ugola e dal palato molle. Se l’ugola è alzata, va ad appoggiarsi sulla faringe e non fa entrare l’aria nelle fosse nasali. Se, al contrario, è rilassata, i suoni risultano nasali, proprio perché l’aria è libera di entrare nelle cavità del naso.

Ugola gonfia: le cause

Adesso che abbiamo descritto l’ugola, vediamo cosa significa quando questa parte si gonfia. Essendo una zona del palato molto vicina alla gola, si può arrossare ed indolenzire, così come avviene alla faringe, alla laringe o alla trachea. Le infiammazioni sono una risposta immunitaria ad alcuni tipi di malattie, come ad esempio le reazioni allergiche, o vari tipi di lesione. L’uvulite provoca gonfiore, prurito, dolore ed irritazione. Può essere provocato anche da virus o a batteri che si trovano nella bocca Vi sono altri sintomi piuttosto specifici legati a questo disturbo, per esempio un eccesso di salivazione, il mal di gola, la febbre, difficoltà a deglutire.



I rimedi

Esistono numerosi rimedi per questo disturbo. Tra questi, dobbiamo fare una distinzione tra quelli naturali e non. Nel secondo caso, parliamo specificatamente dei farmaci. Gli antidolorifici, gli analgesici, la comune aspirina o il paracetamolo sono tutti rimedi non naturali molto utili a lenire l’infiammazione. Qualora vi sia un’infezione, invece, il medico può prescrivere degli antibiotici appositi. Se deriva da una reazione allergica, invece, andranno bene gli antistaminici.

