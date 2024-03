Penelope Cruz: la dieta e i segreti dell’attrice spagnola

Penelope Cruz, attrice e modella spagnola, è sempre in splendida forma. La Cruz ha un fisico perfetto da far invidia a qualsiasi donna, anche più giovane di lei. Sposata con l’attore Javier Bardem, dal loro amore sono nati due splendidi figli Leonardo e Luna. Quali segreti nasconde Penelope Cruz per poter sfoggiare un fisico asciutto, perfetto nonostante due gravidanze? Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Penelope Cruz: i segreti dell’attrice spagnola

Prossima ai 50 anni, Penelope Cruz è una delle attrici più apprezzate nel mondo, anche per la sua eterna bellezza. Di fama internazionale, nonostante l’età e due gravidanze Penelope Cruz ha un fisico perfetto, una silhouette da far invidia a qualsiasi donna.

L’attrice spagnola non ha nessun segreto nascosto, come ha dichiarato più volte, il suo regime alimentare è basato sulla dieta mediterranea. Penelope afferma che oltre la dieta mediterranea che segue, si allena regolarmente in modo costante. I cibi che assume regolarmente Penelope Cruz sono grande quantità di frutta e verdura, prediligendo sempre quelle di stagione, legumi, pesce, carne magra, frutta secca come noci e alimenti ricchi in proteine.

Non rinuncia alla pasta, la mangia ogni giorno. Inoltre afferma di mangiare regolarmente senza rinunciare a nessun pasto o digiuni, non ha mai seguito regimi alimentari troppo rigidi. Ci sono dei piatti a cui non riesce proprio a rinunciare, ecco alcuni: mozzarella di bufala campana dop, paella e la frittata con le patate.

Non solo Penelope confessa che gusta il cibo, mastica lentamente e non mangia di fretta. Questo le consente di non ingurgitare aria e il ventre non si gonfierà e sarà bello e piatto!

I trucchi dell’allenamento di Penelope Cruz

Come anticipato, l’attrice spagnola si allena regolarmente, con sedute almeno tre volte a settimana. Ricordiamo che l’attrice ha studiato per tantissimi anni danza classica. Questo è stato di aiuto per Penelope che le ha permesso di scolpire la sua figura.

I suoi esercizi sono concentrati a tonificare i muscoli di addome, schiena e gambe. Quindi si allena tanto e in palestra, però seguita da un personal trainer.