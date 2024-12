Scritto da Danila De Stefano, psicologa, fondatrice e CEO di Unobravo, il libro – edito da Sperling & Kupfer – accende i riflettori sul tema della salute mentale e i tabù che ancora la circondano, contribuendo alla lotta allo stigma.

Perfetto come regalo di Natale, il libro promuove un dialogo aperto anche attraverso le testimonianze di alcuni personaggi noti – tra cui Achille Lauro, Tania Cagnotto e Rose Villain – che hanno scelto di condividere la propria storia, tra pregiudizi superati e riconquista del proprio benessere psicologico.

Il Natale e la fine dell’anno sono tradizionalmente momenti dedicati alla riflessione: un’opportunità per valutare il percorso fatto nei mesi passati e per pensare a obiettivi e buoni propositi per il nuovo anno. In questo contesto di introspezione e rinnovamento, un dono che può fare la differenza sotto l’albero – per sé stessi o per le persone care – è “Dentro le menti, fuori dai tabù. Contro i pregiudizi sulla salute mentale“, il primo libro di Unobravo, scritto dalla psicologa, fondatrice e CEO Danila De Stefano.

Edito da Sperling & Kupfer e disponibile sugli scaffali di tutte le librerie e negli store online, il libro rappresenta un nuovo tassello della missione del servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo di abbattere lo stigma e i pregiudizi che circondano il tema della salute mentale, ancora troppo radicati nella società. Pagine ricche di spunti e approfondimenti e non solo: “Dentro le menti, fuori dai tabù” intreccia la testimonianza personale di Danila con quelle di personaggi noti che, dopo aver vissuto momenti di difficoltà, sono riusciti a ritrovare il proprio benessere, anche grazie a un supporto psicologico.

Il libro si pone così come un ulteriore e importante strumento di sensibilizzazione, mostrando come prendersi cura della salute mentale sia un atto di amore verso sé stessi e gli altri. Un regalo perfetto, quindi, per chi cerca di avvicinarsi a questi temi con sensibilità, consapevolezza e profondità. Regalare “Dentro le menti, fuori dai tabù” significa donare supporto al benessere personale e delle persone care, promuovendo il cambiamento, la crescita personale e la comprensione, così da iniziare il nuovo anno arricchiti di nuove prospettive e motivazioni.

“Il libro raccoglie storie autentiche e coraggiose, che raccontano di come affrontiamo le nostre difficoltà e di come alcune persone hanno sfidato i tabù che ancora oggi ci condizionano. L’intento è far riflettere e soprattutto rompere il silenzio su temi che sono ancora troppo spesso considerati scomodi, dimostrando come accettare le proprie vulnerabilità, chiedere aiuto e lavorare sulla propria crescita personale non sia un segno di debolezza, ma una prova di grande forza interiore e consapevolezza”, spiega l’autrice Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo. “Questo libro, che rinnova l’intento di Unobravo di dare voce a tutti i vissuti, è un invito aperto a unirsi a una ‘rivoluzione gentile’, volta a cambiare la percezione della cura psicologica nella società contemporanea. Affrontare le proprie difficoltà e condividerle può essere un processo complesso”.

Personale e professionale: da expat a Unobravo

Il libro prende le mosse proprio dalla storia della psicologa, CEO e fondatrice di Unobravo, Danila De Stefano. Nata a Napoli, classe 1992, dopo la laurea in Psicologia Clinica presso l’Università La Sapienza si trasferisce a Londra, dove ricopre la posizione di research assistant presso la Goldsmiths University e lavora in diverse cliniche psichiatriche e charities. Da expat, Danila De Stefano incontra numerose difficoltà nel trovare un aiuto psicologico in lingua madre per se stessa. Proprio da qui l’intuizione di creare un servizio di supporto psicologico in videochiamata: nasce così, nel 2019, Unobravo, che ad oggi conta una équipe di oltre 7.000 psicologi selezionati ed è diventato punto di riferimento della psicologia online in Italia e nell’intero settore, supportando più di 270.000 persone nel loro percorso verso il benessere psicologico. La vicenda imprenditoriale di Danila De Stefano si intreccia dunque con quella personale: nel primo libro di Unobravo, la sua fondatrice si mette a nudo, svelando alcune sfide e tabù che lei per prima ha affrontato e superato nella lotta verso il suo benessere mentale.

La potenza delle storie: da Tania Cagnotto a Achille Lauro, passando per Rose Villain

Alla storia di Danila De Stefano e della nascita del servizio di psicologia online, si aggiungono quelle di altri cinque personaggi noti che si raccontano alla fondatrice di Unobravo tra cadute e risalite, ripercorrendo come – anche grazie a un percorso di terapia – siano riusciti a ritrovare il proprio benessere. Si affronta così il tema della salute mentale a 360 gradi: dalla pressione nella psicologia sportiva con la tuffatrice Tania Cagnotto al bullismo con l’attore e comico Gianluca Fru, noto per il suo ruolo nel collettivo artistico The Jackal, passando per la sindrome dell’abbandono e il crescere in periferia che emerge nel dialogo con il cantautore Achille Lauro. Di sfide ai pregiudizi e alle norme sociali parla invece il racconto di Luca Trapanese, che nel 2017 ha adottato Alba, una bambina con la sindrome di Down, diventando uno dei primi uomini gay single in Italia a riuscire in una missione a oggi ancora considerata straordinaria. Con la cantautrice Rose Villain (nome d’arte di Rosa Luini) si arriva invece ad approfondire l’arteterapia, ma anche il complesso processo di elaborazione del lutto.

