Un Viaggio Verso la Longevità e il Benessere: Scopri le Dolomiti per una Vita Sana

Nel cuore delle Dolomiti, l’ADLER Spa Resort BALANCE di Ortisei si erge come un rifugio esclusivo per chi cerca il benessere totale. Tra ottobre e novembre si svolgerà un evento straordinario: le Settimane ‘Longevità in salute’. Questa iniziativa è destinata a chi desidera scoprire come prendersi cura di sé per vivere una vita lunga e soddisfacente.

Immersi nella quiete e nella bellezza naturale, i partecipanti saranno guidati in un percorso che fonde scienza e benessere, offrendo una preziosa opportunità per imparare a gestire il proprio stato di salute quotidianamente.

Un approccio olistico al benessere

All’ADLER Spa Resort BALANCE, la longevità non è solo una questione genetica, ma anche una questione di scelte quotidiane. Nutrizione, esercizio fisico e gestione delle emozioni giocano un ruolo cruciale nella qualità della vita. Le Settimane ‘Longevità in salute’ offriranno un approccio olistico che combina varie esperienze e pratiche per migliorare il proprio benessere.

Il contributo di ADLER Med

Il cuore di questo programma è rappresentato da ADLER Med, un centro salute innovativo all’interno del resort. Qui, un team di medici esperti fornisce check-up personalizzati e programmi di prevenzione, mirando a un riequilibrio completo della persona. Ogni ospite avrà accesso a un percorso su misura per le proprie esigenze.

Esperienze trasformative e pratiche creative

La dottoressa Rossana Lo Monaco, parte integrante del team medico, guiderà gli ospiti attraverso incontri e conferenze dedicati ai segreti della longevità. Uno degli aspetti fondamentali sarà il focus sull’uso di ingredienti naturali con proprietà anti-invecchiamento, come i funghi medicinali, che sono stati considerati per secoli una fonte di energia.

In aggiunta, la professoressa Emiliana Mannese esplorerà il legame tra creatività e longevità, invitando i partecipanti a riflettere sulla loro storia personale attraverso la narrazione e l’espressione artistica. Attraverso la scrittura e l’espressione teatrale, i partecipanti potranno sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e della propria resilienza.

Laboratori e pratiche quotidiane

Le giornate saranno arricchite da laboratori di scrittura creativa e workshop artistici, offrendo un’opportunità per liberare emozioni e pensieri. Non mancheranno attività dinamiche come il Dance Flow, che unisce movimento e libertà espressiva, aiutando a sciogliere le tensioni e riconnettersi con il proprio corpo. Inoltre, discipline come mindfulness, yoga e meditazione permetteranno di trovare un rifugio di calma e concentrazione.

Il potere della nutrizione e della natura

La cucina dell’ADLER Spa Resort BALANCE non è solo nutrimento, ma un elemento essenziale del percorso di salute. Durante le Settimane ‘Longevità in salute’, saranno organizzati laboratori culinari in cui i partecipanti apprenderanno a preparare piatti sani e bilanciati, come le crêpe proteiche, un esempio di come la qualità degli ingredienti possa trasformare un pasto in un atto di cura personale.

Coloro che parteciperanno avranno anche la possibilità di esplorare le meraviglie naturali delle Dolomiti, partecipando a escursioni guidate e passeggiate. L’interazione con la natura, con i suoi paesaggi mozzafiato, sarà parte integrante del percorso di benessere.

Relax e rigenerazione nella spa

Dopo una giornata di attività, gli ospiti potranno rilassarsi nella zona spa dell’hotel, dotata di piscine panoramiche e saune. Questi spazi, progettati per il relax e la rigenerazione, offrono un’atmosfera serena in cui gli ospiti possono lasciarsi andare e recuperare energia.

