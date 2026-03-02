Vaccino in gravidanza e preeclampsia: il booster riduce il rischio secondo uno studio internazionale

Un’analisi su oltre 6.500 donne in gravidanza suggerisce che la vaccinazione anti-Covid potrebbe offrire benefici oltre la sola prevenzione dell’infezione. Lo studio indica una riduzione del rischio di preeclampsia, effetto più marcato tra le donne che hanno ricevuto anche la dose booster. La ricerca è promossa dalla rete INTERCOVID, coordinata dall’Università di Oxford, e ha coinvolto 40 ospedali in 18 Paesi. In Italia il coordinamento è affidato all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Ulteriori analisi mirano a chiarire i meccanismi alla base dell’associazione osservata.

Il disegno e i partecipanti dello studio

Lo studio ha incluso complessivamente 6.527 gestanti, reclutate nei primi anni della pandemia. Il campione era multicentrico e rappresentativo di setting ospedalieri diversi. I ricercatori hanno classificato le partecipanti in base allo stato vaccinale.

Nel dettaglio, 3.753 donne risultavano non vaccinate. Altre 2.774 avevano ricevuto almeno una dose di vaccino, di cui 848 anche la dose booster. I dati sono stati analizzati con modelli statistici che tenevano conto di fattori clinici confondenti.

L’obiettivo principale era valutare l’associazione tra stato vaccinale, infezione da SARS-CoV-2 e l’insorgenza di preeclampsia. Le analisi hanno applicato aggiustamenti per età materna, comorbilità e storia ostetrica.

Lo studio fornisce risultati su ampia scala e con potere statistico adeguato. I ricercatori prevedono analisi supplementari per chiarire i meccanismi patogenetici alla base dell’associazione osservata.

Contributo italiano e collaborazione internazionale

I dati raccontano una storia interessante: il coordinamento nazionale ha garantito il reclutamento e la raccolta dati omogenea nei diversi centri partecipanti. In Italia il progetto è stato guidato dal professor Paolo Cavoretto dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, con il coinvolgimento di centri universitari e ospedalieri tra cui la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. La dimensione internazionale dello studio ha aumentato la robustezza dei risultati e ne ha migliorato la trasferibilità tra contesti clinici e geografici diversi. I ricercatori hanno annunciato analisi supplementari mirate a chiarire i meccanismi patogenetici e a definire implicazioni pratiche per la gestione clinica delle gestanti coinvolte nello studio.

Che cos’è la preeclampsia e perché conta

La preeclampsia è una sindrome che si manifesta dopo la ventesima settimana di gravidanza. Si caratterizza per ipertensione arteriosa e proteinuria. Può comparire anche con segni di danno d’organo.

Colpisce tra il 3% e l’8% delle gravidanze a livello globale ed è una delle principali cause di parto pretermine, morbilità e mortalità materna e neonatale. La patogenesi coinvolge alterazioni della placenta, disfunzione vascolare e uno stato infiammatorio sistemico. La ricerca continua a chiarire i meccanismi patogenetici e le implicazioni pratiche per la gestione clinica delle gestanti.

Meccanismi immuno-vascolari condivisi

La discussione prosegue spiegando le analogie tra la preeclampsia e le forme gravi di infezione da SARS-CoV-2. I ricercatori indicano una risposta infiammatoria marcata come fattore comune. Il danno endoteliale è ritenuto centrale nell’aggravamento della vulnerabilità placentare. Inoltre, gli studi suggeriscono che la vaccinazione può modulare la risposta immunitaria e ridurre la gravità dell’infezione. I dati raccontano una storia interessante: riduzioni nella severità infettiva potrebbero tradursi in minore impatto sui processi immuno-vascolari. Restano comunque necessari ulteriori studi per definire i meccanismi molecolari e le ricadute cliniche per la gestione delle gestanti.

Risultati principali e loro interpretazione

Proseguendo l’analisi, lo studio mostra che l’infezione da Covid-19 in gravidanza è associata a un aumento del rischio di preeclampsia del 45%. Tale rischio sale al 78% nelle donne non vaccinate. I dati indicano quindi una correlazione significativa tra infezione e esito ostetrico avverso.

Al contrario, la somministrazione della dose booster è collegata a una riduzione del rischio di preeclampsia del 33% rispetto al gruppo non booster. Nei soggetti con comorbilità, quali diabete, ipertensione o patologie tiroidee, il beneficio del booster risulta più marcato, con una diminuzione del rischio fino al 58%. Questi risultati sottolineano l’importanza della vaccinazione come possibile misura protettiva nelle gestanti con profili di rischio.

Effetti oltre la preeclampsia

I dati raccontano una storia interessante: oltre all’associazione con la preeclampsia, le gestanti vaccinate hanno mostrato una riduzione di circa il 30% del rischio di parto pretermine. La diminuzione riguarda anche la morbilità materna e la mortalità materna e perinatale. Questi risultati restano significativi dopo l’adeguamento per variabili cliniche, suggerendo un effetto protettivo non limitato alla sola prevenzione dell’infezione.

Implicazioni per la pratica clinica e la sanità pubblica

I dati rafforzano la raccomandazione a sostenere la vaccinazione anti-Covid in gravidanza, con particolare attenzione alla diffusione della dose booster e all’equità di accesso ai vaccini a livello globale. La maggiore riduzione del rischio osservata nelle donne con comorbilità indica che tali sottogruppi debbano essere prioritari nelle strategie di prevenzione. Rimane prioritario monitorare coperture vaccinali e outcome materno-perinatali per valutare l’impatto a lungo termine.

Un passo avanti nella prevenzione ostetrica

I dati raccontano una storia interessante: lo studio rappresenta il primo grande trial prospettico a suggerire un possibile ruolo preventivo del vaccino contro la preeclampsia. La ricerca indica una riduzione del rischio di complicanze ostetriche gravi associata alla vaccinazione in gravidanza.

La collaborazione tra centri clinici e di ricerca, con il contributo di istituzioni come l IRCCS Ospedale San Raffaele, sottolinea l’importanza di approcci multicentrici per affrontare le sfide della salute materno-fetale su scala più ampia. I risultati segnalano benefici particolarmente evidenti nelle donne con condizioni cliniche preesistenti e suggeriscono un effetto aggiuntivo dell’booster. È necessario proseguire il monitoraggio delle coperture vaccinali e degli esiti materno-perinatali per valutare l’impatto a lungo termine.