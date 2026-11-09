Scopri come una consulenza nutrizionale integrata può diventare la tua migliore terapia senza contare le calorie.

Il famoso detto di Ippocrate “il cibo è la tua medicina e la medicina è il tuo cibo” ha oggi un riscontro scientifico più forte che mai. Una corretta alimentazione non è soltanto un fattore di prevenzione, ma diventa un vero e proprio supporto terapeutico per le patologie metaboliche e cronico-degenerative più diffuse. Il concetto di nutrizione come medicina trova espressione in percorsi clinici che combinano valutazioni diagnostiche avanzate a piani personalizzati, evitando approcci basati esclusivamente sul conteggio delle calorie.

Presso i centri specializzati, la visita nutrizionale si apre con una dettagliata anamnesi fisiopatologica e nutrizionale, finalizzata a identificare errori nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. Questa fase preliminare consente al professionista di tracciare un quadro globale dello stato di salute, ponendo le basi per un intervento mirato e sostenibile nel tempo.

Il percorso di valutazione nutrizionale in ambulatorio

Una volta raccolta l’anamnesi, si procede con la Valutazione dello Stato Nutrizionale tramite la registrazione di dati antropometrici (altezza, peso, circonferenze) e l’esecuzione del test BIA®-ACC. Questo strumento, basato sull’impedenziometria, permette di quantificare la composizione corporea: massa muscolare, massa grassa, idratazione e, soprattutto, il grasso viscerale, fattore chiave per il rischio cardiovascolare. I risultati offrono una mappa dettagliata dello scheletro metabolico del paziente, evidenziando eventuali squilibri che potrebbero sfuggire a una semplice bilancia.

Raccolta dati antropometrici e interpretazione dei risultati

Il calcolo della corporatura consente di identificare situazioni di magrezza, sovrappeso o obesità, ma la vera forza del BIA sta nella capacità di distinguere il grasso addominale dal grasso subcutaneo. Questa distinzione è fondamentale perché il primo è associato a un più elevato rischio di diabete e patologie cardiache. Inoltre, la valutazione dell’idratazione cellulare fornisce indicazioni preziose per ottimizzare l’apporto di liquidi e migliorare la performance metabolica.

Il profilo bionutrizionale con il programma IoMET®

Successivamente, il professionista utilizza il programma IoMET® per approfondire il profilo bionutrizionale individuale. Grazie a un algoritmo che incrocia i dati ottenuti dal BIA con la storia clinica, è possibile definire il fabbisogno specifico di vitamine, sali minerali e oligoelementi. L’approccio si ispira alla nutrizione cellulare attiva di Claude Lagarde, che sostiene l’importanza di fornire al corpo micronutrienti nella forma più biodisponibile possibile.

Nutrizione cellulare attiva e integrazione mirata

Il risultato del profilo IoMET porta alla formulazione di un piano di integrazione su misura: dosaggi di vitamina D, magnesio, ferro o altri micronutrienti vengono proposti in base a carenze specifiche, evitando supplementi inutili. Questa personalizzazione garantisce che ogni cellula riceva gli elementi necessari per svolgere le proprie funzioni, migliorando l’efficacia del metabolismo energetico e potenziando la risposta immunitaria.

Piani alimentari basati su crononutrizione e cronobiologia

Il culmine del percorso è la stesura di un piano alimentare strutturato secondo i principi della crononutrizione e della cronobiologia. Queste discipline studiano il ritmo giornaliero degli ormoni metabolici e suggeriscono quali nutrienti consumare nei momenti più favorevoli della giornata, tenendo conto dell’età, del sesso e delle specifiche fasi della vita (giovinezza, menopausa, andropausa, terza età). Il risultato è una serie di pasti equilibrati, privi di conteggio rigido delle calorie e senza necessità di pesare le porzioni.

Follow-up e aggiustamenti continui

Il percorso non si conclude con la consegna del piano: sono programmate visite di controllo per monitorare i risultati, misurare eventuali variazioni nei parametri BIA e modificare l’integrazione o le scelte alimentari secondo necessità. Questo approccio dinamico permette di intervenire tempestivamente, garantendo che la nutrizione diventi una medicina viva, capace di adattarsi alle evoluzioni fisiologiche del paziente.