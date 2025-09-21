Viaggio Trasformativo verso la Longevità e il Benessere: Scopri i Segreti per una Vita Sana

Nel cuore delle splendide Dolomiti, l’ADLER Spa Resort BALANCE di Ortisei si presenta come un rifugio di serenità e raffinatezza. Questo resort, immerso nella natura, ospita le Settimane ‘Longevità in salute’, eventi speciali dedicati a chi desidera scoprire come vivere in modo sano e soddisfacente. Le date da segnare in agenda sono dal 12 al 19 ottobre e dal 2 al 9 novembre 2025.

Queste settimane non rappresentano semplicemente una pausa dal quotidiano, ma un’opportunità per intraprendere un percorso di crescita personale. Durante questi eventi, gli ospiti possono apprendere nuove pratiche e rituali quotidiani che influenzano positivamente il loro benessere.

Un viaggio verso la longevità

Recenti studi scientifici suggeriscono che la longevità è influenzata non solo dal patrimonio genetico, ma anche dalle scelte quotidiane. Nutrizione, attività fisica e gestione delle emozioni sono fattori determinanti nella qualità della vita. Questo resort adotta un approccio olistico che combina prevenzione medica e nutrizione personalizzata, con esperienze creative e attività rigeneranti.

Un centro salute innovativo

All’interno dell’ADLER Spa Resort BALANCE, il centro salute ADLER Med gioca un ruolo cruciale. Un team di esperti medici offre check-up personalizzati e programmi di salute che considerano ogni aspetto della persona. Questo approccio integrato si propone di riequilibrare e curare gli ospiti in modo completo.

Un programma ricco di esperienze

Le Settimane ‘Longevità in salute’ sono guidate dalla dottoressa Rossana Lo Monaco, esperta in chirurgia plastica e medicine complementari. Attraverso conferenze e incontri, la dottoressa esplorerà i segreti della longevità, con particolare attenzione all’uso di ingredienti naturali e pratiche alimentari consapevoli.

La creatività come strumento di benessere

Un elemento distintivo di questo programma è l’integrazione della creatività nel percorso di salute. La professoressa Emiliana Mannese guiderà i partecipanti in un viaggio che unisce creatività e longevità, incoraggiando l’espressione personale attraverso la narrazione e l’arte. Attraverso laboratori di scrittura creativa e attività artistiche, gli ospiti potranno esplorare e dare forma alle proprie emozioni.

Benessere fisico e mentale

Le giornate all’ADLER Spa Resort sono arricchite da attività che stimolano mente e corpo. Gli ospiti possono partecipare a sessioni di yoga, meditazione e pratiche di mindfulness, favorendo la connessione interiore e la calma. Un ambiente progettato per il relax, come il padiglione zen, offre un rifugio ideale per ricaricare le energie.

La cucina è un altro aspetto fondamentale del benessere. Durante le Settimane ‘Longevità in salute’, gli ospiti avranno l’occasione di partecipare a laboratori culinari, dove impareranno a preparare piatti sani e nutrienti. Ogni pasto è concepito per essere un’esperienza sensoriale, combinando bellezza e salute in un’unica proposta gastronomica.

Un’esperienza immersa nella natura

Le Dolomiti, patrimonio dell’umanità, offrono un panorama mozzafiato e la possibilità di esplorare la natura circostante. Escursioni guidate e passeggiate immerse nel verde permetteranno agli ospiti di riconnettersi con l’ambiente e trarre beneficio dalla bellezza naturale.

Al termine delle attività all’aperto, la spa del resort offre momenti di puro relax. Piscine panoramiche, saune e sale relax creano un’atmosfera unica in cui gli ospiti possono lasciarsi andare e rigenerarsi, mentre il calore dell’acqua e il silenzio della natura favoriscono la distensione.

