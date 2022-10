Beauty routine di Victoria Beckham: prodotti e passaggi

Victoria Beckham non è conosciuta solo per la sua carriera da cantante e poi stilista, ma anche per la sua pelle che sembra non invecchiare mai. Ecco, vediamo insieme in questo articolo qualche segreto di bellezza di Victoria Beckham. Quali prodotti utilizza? Scopriamolo.

Beauty routine di Victoria Beckham, prodotti da lei amati

La celebrità ha dichiarato di spendere in media 1,635 dollari al mese in prodotti skincare e make-up. Ormai Victoria Beckham è lanciata nel mondo beauty dopo diverse collaborazioni e la sua linea di cosmetici. Seguendo la routine dell’ex Spice Girl si scoprono molti segreti di beauty, e non solo.

Prima di tutto, vediamo sempre la Beckham con questa carnagione quasi olivastra, a metà tra l’abbronzatura e la pelle chiara.

Ma come fa tutto l’anno? Per assicurarsi una carnagione impeccabile, Victoria mescola la crema idratante per il corpo (la Skin Food di Weleda) con l’olio di cocco. Un trattamento che, se fatto con costanza, uniforma naturalmente l’incarnato col passare del tempo e mantiene a lungo l’abbronzatura. Ecco, prendete appunti.

Per ottenere l’effetto bagnato con cui la vediamo sia sul viso che sulle labbra, utilizza un semplice lip balm, ma appunto su più parti del viso.

Il suo prodotto del cuore non è proprio economico, l’Aura Gloss di Estée Lauder, però con un solo prodotto ne fa mille usi.

Nella beauty routine di Victoria non può mancare l’attenzione all’alimentazione. Non a caso, infatti, oltre a una bellissima pelle ha un fisico da far invidia. Victoria non ha mai nascosto di non essere particolarmente sportiva ma, segue una dieta ferrea a cicli regolari. Si tratta della “5 hands diet” ossia, si fanno 5 pasti al giorno purché il cibo, che deve essere il più variegato possibile, stia tutto nel pugno di una mano.

Chissà se anche sui “comuni mortali” ha lo stesso effetto!

L’ex Posh Spice ha svelato un altro segreto per combattere le rughe: “Ventidue aminoacidi, 12 vitamine, 28 minerali”, tutto questo è contenuto nel polline d’api di cui Victoria fa un grande uso.

Victoria Beckham: ecco step by step i passaggi della sua skincare di bellezza

Primo step nella routine di bellezza di Victoria Beckham: appena sveglia beve due cucchiai di aceto di mele e, poi un bicchiere o più di acqua calda con limone spremuto. Lo sappiamo, questo mix serve proprio a purificare e drenare il corpo dopo la notte.

Secondo step: inizia la skincare. La Beckham ha dichiarato di amare questi brand: La Mer, Sarah Chapman, ed Estée Lauder, ovviamente high-cost.

Di queste utilizza i sieri, le creme giorno e notte oltre che le maschere rigeneranti. Il segreto, probabilmente, sta nella tecnica con cui mette questi prodotti. Si tratterebbe della tecnica layering, ossia applica prima le texture più leggere, come i trattamenti liquidi, e solo in seguito quelle più corpose.

L’ultimo step di Victoria prima del make up è sempre utilizzare la crema solare, ideale per prevenire la comparsa di macchie scure, anche 50+, inverno ed estate.