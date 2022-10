Lo direste mai che la regina della tv, Maria De Filippi, ha compiuto già 60 anni? Dall’aspetto non sembrerebbe. Queen Mary, cosi la chiamano i suoi fan, ha sempre detto di curare l’alimentazione ed essere sportiva. Vediamo, in questo articolo, la sua beauty routine.

La beauty routine di Maria De Filippi: ecco cosa fa per restare in forma

La regina della tv italiana Maria De Filippi appare sempre perfetta, in piena forma fisica e sempre elegante. Dal suo aspetto non si direbbe di aver compiuto già i 60 anni. Vediamo insieme la sua beauty routine.

Nonostante la fama nazionale, e non solo, della vita privata di Maria De Filippi sappiamo ben poco. E così, anche, della sua routine di bellezza.

Una delle poche informazioni che lei stessa ha affermato da anni è che Queen Mary è appassionata di sport.

Maria De Filippi ha svelato in un’intervista una sua giornata tipo, in cui si sveglia tra le 7:30 e le 8:00, e prima di iniziare la lunga giornata di lavoro, pratica tennis e fa ginnastica ogni giorno. E direi che i risultati non tardano ad arrivare. All’età di 60 anni Maria De Filippi è sportiva, tonica, definita e dalle proporzioni invidiabili.

Oltre all’allentamento quotidiano, The Queen segue una dieta sana ed equilibrata. Non ha mai negato di amare il cibo da buona italiana ma è attenta ai cibi sani e salutari, no a junk food e alimenti troppo confezionati. D’altronde tutti sappiamo che per una perfetta forma fisica e mentale si parte sempre dall’allenamento costante e da un’attenta alimentazione. Proprio come Maria De Filippi.

Per quanto riguarda, invece, la cura della pelle la regina dei programmi di Canale 5 non ha svelato in prima persona la sua routine.

A quanto pare, però, data la sua pelle sempre luminosa e in salute, anche Maria seguirà gli step beauty dai 50 anni in su. Vediamoli insieme. La pelle con il passare tempo perde la sua capacità di trattenere acqua e quindi di rimanere elastica e ben idratata. Per questo è fondamentale seguire una beauty routine. Ogni mattina, dopo la detersione, è importante applicare un siero nutriente a base di acido ialuronico. Indispensabile è una crema antirughe rassodante, con una formula arricchita di componenti di origine naturale, come i peptidi e la vitamina C. Alla sera il procedimento è identico.

La regina della tv, Maria De Filippi sfida il tempo che passa

Maria De Filippi sembra non aver paura del tempo che passa. Infatti, in primavera ha postato sui social una sua voto che la ritrae con il viso invecchiato, pieno di rughe e imperfezioni. Ma il demerito è stato di FaceApp, app che volutamente modifica i connotati. Forse, avrà fatto per lanciare il messaggio che non ha paura dei segni del tempo, anzi ne è addirittura orgogliosa. In ogni caso Maria De Filippi appare sempre in perfetta forma, merito, come anticipato, dello sport, alimentazione e di una cura costante della pelle…forse anche quale ritocchino non guasta.