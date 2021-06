La vitamina C è una sostanza essenziale per la salute dell’organismo, ma in realtà è anche un nutriente in grado di migliorare le condizioni dei capelli. Vediamo insieme quali sono i benefici principali dell’acido ascorbico nei confronti della chioma.

Vitamina C per la crescita dei capelli

La vitamina C è una sostanza fondamentale per la salute dei capelli. Solo con una dieta ricca di questo nutriente si riesce infatti ad avere una chioma sana e bella da vedere. Secondo uno studio pubblicato sull’International Journal of Trichology, la vitamina C ha un grande effetto contro lo stress ossidativo.

Proprio per questo motivo, l’acido ascorbico aiuta a rendere i capelli forti agendo sul cuoio capelluto. Questo significa ovviamente che i capelli crescono più rapidamente e si riesce ad avere una chioma folta più falmente grazie alla vitamina C.

Vitamina C per rinforzare i capelli

Il potere antiossidante della vitamina C è utile per migliorare la risposta che lo stress causa. Spesso infatti nei periodi di forte stress i capelli tendono ad indebolirsi e a diventare fragili e secchi. Mangiare alimenti ricchi di acido ascorbico permette di assorbire il ferro, ossia un minerale essenziale per la salute della chioma.

Senza la giusta quantità di vitamina C, i capelli tendono a rompersi molto facilmente e proprio per tale motivo è fondamentale assicurarsi di consumare alimenti che ne contengono molta.

Solo in questo modo infatti si possono avere capelli forti e spessi.

Vitamina C contro l’invecchiamento dei capelli

La vitamina C ha un grande effetto contro i danni provocati dai radicali liberi. Non tutti lo sanno, ma anche i capelli risentono dei danni causati dall’invecchiamento e per questo motivo è fondamentale assumere alimenti ricchi di acido ascorbico. Aggiungendo alla propria alimentazione questi cibi infatti favorisce la circolazione del sangue nel cuoio capelluto e di conseguenza mantiene la chioma più in salute.

Questa vitamina insomma contrasta lo stress provocato dai radicali liberi grazie all’azione antiossidante che offre. Per tale motivo la vitamina C è utile per prevenire le alterazioni dei capelli.