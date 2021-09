Volafarma: ecco i prodotti più venduti dalla farmacia online

Sempre più persone scelgono di comprare su internet i prodotti disponibili presso le farmacie online, una soluzione comoda e conveniente molto apprezzata al giorno d’oggi.

La liberalizzazione del settore sta garantendo importanti vantaggi per i consumatori, tuttavia è essenziale rivolgersi solo ed esclusivamente ai portali autorizzati da parte del Ministero della Salute, i quali per legge devono anche avere un punto vendita fisico.

Si tratta di e-commerce farmaceutici come Volafarma, una delle farmacie online più gettonate dagli utenti, come dimostra il giudizio estremamente positivo ottenuto dalle recensioni online certificate dei clienti.

Lo store farmaceutico propone un ampio catalogo con oltre 40 mila prodotti di qualità dei migliori marchi, acquistabili a prezzi competitivi con spedizione gratuita per ordini superiori ad un importo di appena 69,90 euro.

I prodotti più richiesti dai clienti su volafarma.it

Tra i prodotti più venduti su volafarma.it ci sono innanzitutto i farmaci OTC, ovvero i medicinali acquistabili senza obbligo della prescrizione medica.

Si tratta di prodotti utili per la salute e i piccoli malanni di stagione, come i decongestionanti per naso e gola oppure i rimedi contro i dolori articolari e muscolari. Molto richiesti sono anche gli integratori alimentari naturali, con particolare attenzione nei confronti dei prodotti di qualità e gli integratori fitoterapici a base di ingredienti vegetali.

Gli utenti prediligono l’acquisto online anche per comprare prodotti cosmetici di marchi prestigiosi a prezzi vantaggiosi, dai detergenti naturali per le pelli secche ai sieri rivitalizzanti per la cute danneggiata.

Anche i prodotti per l’igiene personale sono piuttosto richiesti dai clienti della farmacia online, con la possibilità di trovare soluzioni dedicate per l’igiene delle orecchie, la deodorazione, l’igiene orale e un’ampia scelta di saponi naturali per la detergenza quotidiana non invasiva.

Volafarma propone anche un vasto catalogo di prodotti per la salute degli animali domestici, come farmaci veterinari per il cane o il gatto, parafarmaci per ottimizzare i processi digestivi e shampoo adatti anche agli animali con pelli delicate.

Non mancano anche prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle mamme, dai detergenti neutri per la pelle alle creme naturali, con un servizio di assistenza molto efficiente su queste tematiche, grazie a un’organizzazione aziendale con l’80% di persone composte da donne under 35.

Nello store farmaceutico online è possibile comprare dispositivi elettromedicali, come apparecchiature per misurare la glicemia, strumenti per monitorare la pressione e sistemi per l’aerosol, con prodotti certificati in linea con le normative europee e italiane.

Nel catalogo online della farmacia sono presenti anche alimenti speciali e prodotti specifici per persone allergiche e intolleranti, dalle farine e i preparati fino alla pasta integrale e ai prodotti per la prima colazione di elevata qualità nutrizionale.

Perché conviene acquistare online nelle farmacie online?

Nelle migliori farmacie online è possibile usufruire di importanti benefici, dalla possibilità di trovare prezzi vantaggiosi con una vasta gamma di articoli, alla comodità di comprare online in qualsiasi momento da pc, smartphone o tablet.

Inoltre, è possibile risparmiare grazie a numerose promozioni, sconti e offerte, con soluzioni dedicate per i clienti più affezionati per ottenere condizioni ancora più convenienti rispetto all’acquisto convenzionale in negozio.

Naturalmente, è importante affidarsi appena ai portali farmaceutici autorizzati e in grado di offrire un servizio efficiente e di qualità, con un adeguato customer care e un supporto professionale sempre disponibile per qualsiasi dubbio o informazione.

Inoltre, non devono mancare condizioni d’acquisto trasparenti e chiare, il reso gratuito e la consegna rapida in tutta Italia, con diversi metodi di pagamento sicuri tra cui scegliere per utilizzare la modalità più adatta alle proprie esigenze.

Su Volafarma.it è possibile trovare non solo un servizio impeccabile, come emerge da una soddisfazione dei clienti di oltre il 99% secondo quanto indicato dalle recensioni indipendenti dei clienti, ma anche un’attenzione completa ad ogni aspetto per garantire un’esperienza d’acquisto ottimale.

In particolare, la farmacia online offre prezzi convenienti, la consegna rapida con spedizioni effettuate al 90% entro 24/48 ore e un’alta professionalità, come dimostra la crescita del fatturato del 40% rispetto al 2020.