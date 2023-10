Capita spesso dopo aver bevuto di vomitare: questo atto naturale del corpo per eliminare l’alcol ha però delle conseguenze come il dolore allo stomaco. Ecco come ridurre il dolore dopo la sbornia.

Vomitare dopo aver bevuto: come ridurre il dolore allo stomaco

Bere troppo alcol porta conseguenze fastidiose e pericolose, come malessere generale e l’atto di vomitare, che è il modo più naturale che il corpo ha di rimuovere le sostanze ingerite potenzialmente dannose. Quando si beve alcol, il fegato lo converte in un composto chimico chiamata acetaldeide, che è tossico. Il fegato tramuta quindi l’acetaldeide in acetato, che il corpo può rimuovere trasformandolo in acqua e anidride carbonica.

Però, l’organismo può elaborare solo una certa quantità di acetaldeide alla volta. Se ce n’è molto di più di quella che il fegato può sopportare, il corpo la rimuove vomitando. E’ vero che vomitare dopo una bevuta abbondante può ridurre il dolore allo stomaco causato dall’alcol. Se succede poco dopo aver bevuto, il corpo potrebbe non avere ancora assorbito l’alcol, e i suoi effetti potrebbero venire ridotti. Ma perché si soffre di dolore allo stomaco, dopo la sbornia?

Il bruciore dello stomaco da alcol è una condizione molto comune. L’alcol etilico è una molecola contenuta in tutte le bevande alcoliche in percentuali variabili dal 5% fino al 40% dei superalcolici. L’assunzione di elevate quantità di alcol provoca l’irritazione della mucosa dell’esofago, dello stomaco e del duodeno.

Questo ha un effetto lesivo diretto sulle cellule della mucosa e riduce i fisiologici meccanismi di difesa del rivestimento interno dello stomaco e del duodeno. Altri meccanismi che vengono alterati dall’assunzione di alcol sono il ridotto svuotamento gastrico e il maggiore rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore, con sintomi da reflusso gastroesofageo.

Il vino rosso a basse concentrazioni è meno dannoso di altri alcolici, anche a parità di gradazione alcolica. Invece, alcune bevande alcoliche, come il vino bianco, sono forti stimolanti della secrezione acida dello stomaco.

Vomitare dopo aver bevuto: come rimediare?

Per porre rimedio al dolore è fondamentale idratarsi abbondantemente. Infatti, uno degli effetti dell’abuso di alcol è la disidratazione, causata dall’effetto diuretico. Beviamo acqua naturale a temperatura ambiente e a piccoli sorsi. Sì anche a camomilla e tè a temperatura ambiente. Evitiamo, invece, di bere caffè: infatti, questa bevanda ha un’azione irritante e può contribuire a peggiorare la situazione della mucosa gastrica.

Inoltre i citrati contrastano l’iperacidità gastrica, grazie alla loro azione alcalinizzante che contribuisce a equilibrare il pH gastrico. Le vitamine B1 e B2 promuovono le funzioni digestive mentre la vitamina B6 contrasta la sensazione di nausea.