Tutti gli ex fumatori lo sanno e molti si chiedono: come riuscire a smettere di fumare? Ecco svelate dieci regole per smettere di fumare e alcuni consigli da provare.

Le dieci regole per smettere di fumare: consigli utili

Il fumo è responsabile di circa 8 milioni di morti ogni anno nel mondo, di cui circa 83.000 solo in Italia. Il fumo di tabacco è la causa principale di malattie come il cancro, le malattie cardiache e respiratorie, e aumenta il rischio di sviluppare altre malattie come l’ictus e il diabete.

Tuttavia smettere di fumare è sempre possibile e rappresenta un grande passo per migliorare la propria salute e ridurre il rischio di malattie correlate al fumo. Come riuscire a smettere?

Il Ministero della Salute, sempre in prima linea nella lotta contro il fumo, ha stilato una lista di consigli utili per chi vuole smettere di fumare. Ecco dieci regole per riuscire a dire stop al fumo, con i seguenti consigli da provare:

Comunicare ai familiari la propria scelta per essere sostenuti ed incoraggiati;

Allontanare da sé tutte le tentazioni (sigarette, posacenere, mozziconi, ecc.);

Affrontare con razionalità i disturbi provenienti dall’astinenza;

Bere di più per sentirsi pieno;

Utilizzare un ‘surrogato’ da tenere in bocca, ad esempio lo stuzzicadenti;

Gratificarsi per la resistenza al fumo e farsi un regalo con i soldi risparmiati dall’acquisto delle sigarette;

Quando sopravviene la voglia di ricominciare, pensare ai benefici che si sono avuti dall’aver smesso;

Trascorrere più tempo nei luoghi in cui non si può fumare ed evitare i luoghi in cui si fuma;

Praticare attività fisica o potenziare quella che già si pratica;

Mai scoraggiarsi se c’è una ricaduta; l’importante in questi casi è analizzare il motivo.

I danni del fumo oggi sono più che evidenti, chi sceglie di non fumare va tutelato fino in fondo perché non è più una scelta di stile di vita bensì di salute.

Le regole per smettere di fumare: rimedi

Smettere di fumare è possibile e tanti ex fumatori lo sanno; serve però molta costanza, determinazione e impegno. I sintomi dell’astinenza si attenuano già nella prima settimana e informare amici e parenti della propria decisione può darci supporto.

E’ importante anche sapere che non tutti ingrassano quando smettono di fumare e che, comunque, l’incremento di peso è superfluo. Seguire uno stile di vita sano, che comprenda una dieta equilibrata e l’esercizio fisico, può aiutare a ridurre questo rischio. Ecco altri rimedi per smettere di fumare.

Terapie farmacologiche; La terapia con i sostitutivi della Nicotina (NRT), il Bupropione, la Vareniclina e la Citisina, aiuta i fumatori a smettere e ad alleviare i sintomi di astinenza; sono allo studio altri farmaci, che possono favorire a disassuefazione.

Sostegno psicologico di operatori specializzati, sia vis à vis che telefonico, facilita la decisione al cambiamento, aiuta a rafforzare le motivazioni; le terapie di gruppo aggiungono alle strategie cognitive e comportamentali la condivisione dei problemi e delle motivazioni con altri fumatori.