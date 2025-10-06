Weekend di Benessere e Longevità a Milano: Scopri le Attività e i Segreti per una Vita Sana

Il fine settimana dell’11 e 12 ottobre a Milano sarà dedicato al benessere e alla longevità con l’evento I Feel Good 2025, che si svolgerà presso la Fondazione Riccardo Catella. Questo appuntamento offre l’opportunità di approfondire nuovi stili di vita in salute e felicità.

In questa terza edizione, l’attenzione sarà rivolta a tematiche fondamentali per migliorare la qualità della vita e aumentare l’aspettativa di vita. Attraverso sessioni di fitness, pratiche di yoga e interventi di esperti, i partecipanti potranno apprendere come prendersi cura del proprio corpo e della propria mente.

Attività imperdibili di sabato 11 ottobre

Il primo giorno dell’evento prevede una serie di incontri e workshop interessanti. Nella area talk, i partecipanti potranno ascoltare esperti di fama che discuteranno argomenti fondamentali per la salute. Alle 11:15, il dottor Filippo Ongaro, noto come il medico degli astronauti, e la psicologa Sonja Ongaro esploreranno come sia possibile cambiare mentalità per vivere più a lungo.

Interventi significativi

Seguirà un intervento di Max Calderan, avventuriero esperto, che alle 12 parlerà dei microsonni e di come questi possano ricaricare le energie. Alle 16:00, Nic Palmarini e Giuseppe Fatati inviteranno a riflettere su quanti anni ci si sente davvero. Alle 17:00, l’intervista a Filippa Lagerbäck promette di ispirare con il suo messaggio su come restare giovani.

Allenamenti e benessere all’aperto

Le sessioni di fitness programmate nell’area outdoor offriranno ulteriori opportunità di coinvolgimento. Si comincerà con un workout energizzante, guidato da Luca Anzano alle 10:00. Alle 10:30, Eleonora Pellegrin condurrà esercizi di Pilates per mantenere il corpo forte ed elastico. Nel pomeriggio, ci sarà l’occasione di partecipare al Tamboo Fitness e al laboratorio di Chiara Petterlini, dedicato al training per una vita sana.

Workshop per approfondire

Diversi workshop si svolgeranno durante la giornata. Alle 12:00, si approfondirà la fertilità e longevità, mentre alle 16:00 si discuterà dell’importanza dell’intestino per il benessere complessivo con la dott.ssa Alessandra Grammatica e altri esperti. Non mancherà il workshop di scrittura creativa alle 17:00 con Roberta Orlando, che guiderà nel rito del tè e nella scrittura della “lettera dei desideri”.

Domenica 12 ottobre: il secondo giorno di salute e bellezza

Il secondo giorno dell’evento si preannuncia ricco di opportunità per esplorare ulteriormente il mondo del benessere. A partire dalle 11:00, un gruppo di esperti discuterà come il sonno, il sesso e lo sport siano i veri supereroi della longevità. Con Giulia Griselli, psicoanalista, e Simona Tarabini, maestra di yoga, si scopriranno pratiche per migliorare la vita quotidiana.

Argomenti chiave del giorno

Alle 12:00, Richard Romagnoli parlerà del potere curativo dell’happygenetica, mentre alle 16:00 ci sarà una discussione sui giochi di memoria, essenziali per mantenere la mente attiva. Infine, alle 17:00, si svolgerà una tavola rotonda dedicata alla menopausa, in cui esperti del settore affronteranno il tema con apertura e senza tabù.

I Feel Good 2025 rappresenta un evento imperdibile per chi desidera approfondire il tema della salute e del benessere. Milano accoglierà un weekend di apprendimento, motivazione e attività fisiche utili a vivere meglio e più a lungo.