Esercizi corpo libero kickboxing: quali fare a casa

La kickboxing è una disciplina che negli ultimi anni ha aumentato la propria popolarità, conquistando sempre più estimatori in tutto il mondo. A decretarne il successo è soprattutto il fatto che praticarla consenta di svolgere un allenamento cardio ma al contempo sviluppare la forza di diverse parti del corpo in modo omogeneo.

Scopriamo quali esercizi sono da fare a corpo libero di kickboxing.

Esercizi di kickboxing da fare a casa: corpo libero

La maggior parte delle persone che decidono di dedicarsi alla kickboxing lo fa in palestra ma è possibile adattare questo allenamento anche agli ambienti domestici, come la propria casa. Per farlo non è necessario possedere un sacco o altri attrezzi, basta munirsi di un abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica.

Questi alcuni esercizi che riprendono i movimenti della kickboxing, replicabili a casa.

Prima di iniziare l’allenamento è fondamentale prevedere una fase di riscaldamento. Questo circuito è adatto a tutti perché ogni esercizio può essere svolto alla velocità desiderata, a seconda del proprio livello di preparazione.

Pugni alternati

Mettersi in posizione eretta, con i piedi alla larghezza dei fianchi e le mani in posizione di boxe vicino al mento.

Colpire l’aria davanti a sé con il braccio sinistro, mentre la gamba destra si muove in avanti e quella sinistra fa un salto indietro, mimando il movimento di un jump jack verticale.

Ripetere lo stesso movimento alternando braccia e gambe.

Continuare per 20 secondi.

Parata – checking drill

Mettersi in posizione eretta, con i piedi alla larghezza dei fianchi e le mani in posizione di boxe vicino al mento.

Sollevare e piegare la gamba sinistra, portandola leggermente all’interno del gomito sinistro.

Battere il piede sinistro a terra e sollevare il ginocchio sinistro, portandolo all’esterno dal gomito corrispondente.

Tornare alla posizione iniziale e ripetere dal lato opposto.

Continuare per 20 secondi.

Gancio e calcio volante

Mettersi in posizione di boxe, con i pugni all’altezza degli zigomi e i gomiti vicini al corpo. Colpire l’aria davanti a sé, ruotando il busto ed estendendo completamente il braccio.

Riportare velocemente indietro il pugno, tenendolo davanti al viso, con il gomito vicino al corpo. Ripetere il movimento usando il pugno opposto.

Ruotare il braccio guida in modo che il gomito sia in linea con la spalla e il pollice rivolto verso l’alto. Dare un pugno all’aria immaginando di colpire un bersaglio posto leggermente di lato rispetto alla faccia.

Riportare rapidamente il pugno vicino a sé.

Mantenendo il peso sulla pianta dei piedi, portare la mano davanti al viso.

Sollevare la gamba posteriore e dare un calcio all’aria facendo oscillare la gamba davanti a corpo e facendo atterrare il piede sul lato opposto del corpo.

Usare il core per mantenere l’equilibrio e invertire il movimento, così da riportare il piede a terra nella posizione di partenza.

Ripetere la combinazione di movimenti il più velocemente possibile senza fermarsi.