La dieta per dimagrire permette di perdere peso soprattutto sui punti critici: fianchi, cosce e pancia. Perché sia efficace, però, è necessario avere costanza nel seguirla e non cedere a troppe tentazioni. Vediamo come metterla in atto e qual è il miglior prodotto da abbinare per ottenere i maggiori benefici.

Dieta per dimagrire

Seguire una dieta per dimagrire può essere utile anche per il nostro benessere. Un regime alimentare dimagrante, se ben bilanciato, non solo aiuta a perdere peso, ma anche a stare meglio, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Soprattutto in questo periodo, visto l’avvicinarsi dell’estate e della prova costume, perdere qualche kg accumulato durante l’inverno può essere una buona idea. Inoltre, l’arrivo del caldo aiuta sicuramente a mangiare di meno e a bere più acqua, utilissima per il nostro corpo e per tenerci idratati e tonici al tempo stesso.

Non esiste una dieta per dimagrire universale, che vada bene per tutti. Esistono molte diete che sono appositamente pensate per le persone. La dieta da seguire, infatti, dovrebbe essere personalizzata sulla base del nostro peso corporeo, del nostro metabolismo, dell’attività fisica che facciamo, della nostra attività lavorativa, considerando anche il sesso, l’altezza e l’età. Meglio quindi, per seguire un regime dimagrante, affidarsi ai consigli di un nutrizionista, di un medico generico oppure di un dietologo, evitando il fai da te. Di seguito, vi presentiamo a titolo esemplificativo uno schema alimentare che possa aiutare a perdere peso in modo efficace e salutare.

Dieta per dimagrire pancia, fianchi e cosce

La dieta per dimagrire pancia, fianchi e cosce aiuta a perdere peso in maniera uniforme, concentrandosi su quelli che sono i punti critici di ogni donna. Vediamo, adesso, a titolo puramente esemplificativo, un esempio di dieta che potremmo seguire per dimagrire al meglio senza troppe rinunce.

In generale, non dovrebbero essere eliminati i carboidrati, a meno che si segua una dieta specifica consigliata da un esperto. Infatti, si rivelano essere una consistente fonte energetica e perciò, per affrontare le attività di tutti i giorni, non andrebbero aboliti, ma se mai ridotti. Comunque, si dovrebbero preferire nella versione integrale, piuttosto che raffinata.

I cibi di cui ridurre al minimo il consumo, se non addirittura eliminarlo, invece, sono cibi fritti, dolci e, in generale, il cibo spazzatura. Oltre ad essere molto calorici, infatti, questi alimenti rischiano di ostacolare la circolazione sanguigna. Questo non solo non favorisce la perdita di peso, ma la ostacola. Inoltre, rischiano di provocare problemi di ritenzione idrica e, quindi, di cellulite.

Costanza come parola chiave

Come primo giorno, a colazione si può optare per una tazza di latte con tre biscotti. Come spuntino di metà mattinata e metà pomeriggio andrà bene un frutto o uno yogurt magro. A pranzo 150 g di pasta con sugo leggero, mentre a cena un trancio di pesce spada con un piatto di spinaci al vapore e una fettina di pane.

Ancora, un altro giorno a colazione possiamo mangiare un frutto a piacere ed uno yogurt, mentre a pranzo 80 g di riso al pomodoro più un piatto di insalata mista. A cena, insalata di farro con zucchine, un piatto di asparagi conditi con olio e limone e due fettine piccole di pane.

Passiamo adesso all’ultimo esempio: a colazione una tazza di caffelatte e quattro biscotti, mentre a pranzo 100 g di pasta con rucola e grana più un piatto di insalata mista. A cena, un piatto di minestrone più 100 g di formaggio magro e un piatto di cicoria con una fetta di pane.

Il miglior integratore da abbinare

Gli esperti consigliano di abbinare ad un regime alimentare per per perdere peso il consumo di alcuni integratori alimentari, che possano massimizzare i benefici derivanti da un’efficace dieta per dimagrire. Sebbene in commercio ne esistano molti tipi, non tutti si rivelano efficaci o salutari e, per questo, è opportuno tenere in considerazione alcuni aspetti prima di effettuare la scelta. In effetti, gli esperti e i consumatori che ne hanno sperimentato le proprietà benefiche concordano nel dire che, tra questi, il prodotto migliore sia Piperina & Curcuma Plus.

Notificato dal Ministero della Salute, Piperina & Curcuma Plus è un integratore alimentare made in Italy composto interamente da ingredienti del tutto naturali, che consente di perdere peso e depurare l’organismo in maniera sana ed efficace. È raccomandato dagli esperti non solo per i suoi benefici, ma per essere, infatti, un prodotto sicuro e salutare. Infatti, presenta i seguenti ingredienti naturali:

piperina: alcaloide che si trova nel pepe nero da cucina, a cui dona il gusto piccante, presenta proprietà termogeniche , dal momento che stimola i processi metabolici e l’azione dei succhi gastrici nel nostro corpo, in modo da bruciare le calorie in modo rapido ed efficace, oltre che ridurre il senso di fame; per questo, si rivela un valido alleato nella perdita di grassi;

, dal momento che stimola i processi metabolici e l’azione dei succhi gastrici nel nostro corpo, in modo da bruciare le calorie in modo rapido ed efficace, oltre che ridurre il senso di fame; per questo, si rivela un valido alleato nella perdita di grassi; curcuma: una spezia molto conosciuta nella cucina orientale, e di recente anche in quella occidentale; possiede notevoli capacità depurative e drenanti, consentendo di eliminare scorie e tossine, in modo da porre le basi per la perdita di peso e da combattere la ritenzione idrica e la cellulite;

e drenanti, consentendo di eliminare scorie e tossine, in modo da porre le basi per la perdita di peso e da combattere la ritenzione idrica e la cellulite; silicio colloidale: utile per rinforzare le ossa, i muscoli e le articolazioni, stimola l’azione sinergica di piperina e curcuma.

I benefici

Grazie all’azione degli ingredienti naturali, selezionati da personale competente, questo integratore alimentare naturale apporta molteplici benefici all’organismo, che sono:

Stimola il metabolismo e i succhi gastrici, favorendo una perdita di calorie più efficiente e sana.

e i succhi gastrici, favorendo una perdita di calorie più efficiente e sana. Spezza la fame , permettendo di arrivare meno affamati ai pasti principali e da consumare alimenti meno calorie.

, permettendo di arrivare meno affamati ai pasti principali e da consumare alimenti meno calorie. Depura l’organismo, drenando liquidi e sostanze ristagnanti, in modo da aiutare a perdere peso e da contrastare in modo efficace la cellulite.

l’organismo, drenando liquidi e sostanze ristagnanti, in modo da aiutare a perdere peso e da contrastare in modo efficace la cellulite. Agisce sui cumuli di adipe, bruciando i grassi in maniera mirata ed efficace.

Per chi fosse maggiormente interessato, sono disponibili ulteriori informazioni cliccando qui o sulla seguente immagine.

Dal momento che i suoi componenti sono del tutto naturali, non possiede particolari controindicazioni. Tuttavia, si sconsiglia l’utilizzo alle donne in gravidanza o allattamento, a chi soffre di allergie agli ingredienti o problemi gastro intestinali e ai bambini o, in generale, minorenni. Da assumere oralmente, si consiglia di assumere due compresse mezz’ora prima di ogni pasto principale (pranzo e cena), per un totale di quattro compresse al giorno, con un po’ di acqua o altro liquido. Questo consentirà di aggredire subito i grassi appena si depositano e spezzare la fame.

È bene sottolineare che, dal momento che si tratta di un prodotto esclusivo, non è disponibile né presso negozi fisici, come erboristerie o supermercati, né presso siti di e-commerce online. Per acquistarlo, quindi, è necessario collegarsi al sito internet ufficiale, raggiungibile al link che segnaliamo. Una volta cliccato su Ordina Ora, è sufficiente compilare un breve modulo online con i propri dati, che saranno trattati nel rispetto della privacy, ed attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Al momento, è attiva una promozione stagionale, che consente l’acquisto di quattro confezioni al prezzo di una, ossia a 49 € al posto di 196 €, con spedizione gratuita. Il pagamento può essere effettuato al corriere direttamente alla consegna, ossia tramite contrassegno; in alternativa, si può utilizzare i metodi tradizionali, come Paypal o carta di credito.