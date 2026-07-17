Yoga nel verde: due nuove opportunità a Parma per praticare all’aria aperta

L’estate a Parma si tinge di verde e benessere con due nuove proposte di yoga all’aperto. Tra i faggi secolari del Parco Ducale e gli spazi verdi dell’Ex Eridania, due istruttrici esperte guidano i partecipanti in un viaggio di consapevolezza e rilassamento.

Le lezioni sono pensate per accompagnare le sensazioni e i ritmi di ciascun partecipante, offrendo un’esperienza personalizzata e accessibile a tutti, dai principianti agli appassionati più esperti.

Parco Ducale: yoga al tramonto con Jessica Fera

Nel cuore verde di Parma, il Parco Ducale ospita lezioni di yoga al mercoledì sera quando la luce del sole inizia a diminuire e l’aria si riempie di una magia particolare. L’istruttrice Jessica Fera guida i partecipanti in un percorso di benessere e rilassamento adatto a tutti i livelli.

Il corso, che si svolge dal 3 giugno al 17 giugno è strutturato in un pacchetto da 3 lezioni perfetto per chi vuole avvicinarsi alla pratica o approfondire la propria esperienza. Le lezioni si tengono ogni mercoledì, dalle 18.30 alle 19.30.

Parco Ex Eridania: yoga mattutino con Federica Pellegrini

Per chi preferisce iniziare la giornata con un momento di tranquillità e concentrazione il Parco Ex Eridania offre lezioni di yoga al venerdì mattina. L’istruttrice Federica Pellegrini accompagna i partecipanti in un viaggio di scoperta e rilassamento adatto a tutti i livelli.

Il corso, che si svolge dal 5 giugno al 26 giugno è strutturato in un pacchetto da 4 lezioni perfetto per chi vuole iniziare la giornata con un momento di benessere. Le lezioni si tengono ogni venerdì, dalle 10.00 alle 11.00.

Entrambi i corsi offrono un’opportunità unica per praticare yoga in un ambiente naturale e rilassante, circondati dalla bellezza dei parchi di Parma. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di benessere e rilassamento all’aria aperta.