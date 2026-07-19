Scopri Cross Cardio, il programma di allenamento che unisce cardio e funzionalità

Nel panorama del fitness moderno, il Cross Cardio si distingue come un metodo rivoluzionario. Ideato da Jairo Junior questo allenamento combina l’aspetto cardiovascolare con quello funzionale offrendo un’esperienza unica per chi cerca un cambiamento metabolico significativo.

Il Cross Cardio rappresenta la perfetta sintesi di diverse metodiche di allenamento, mirate a migliorare elasticitàforzaresistenza e potenza. Questo approccio integrato permette di ottenere risultati fisiologici tangibili, rendendolo una scelta ideale per chi desidera un allenamento completo ed efficace.

Il programma Cross Cardio: date e orari

La stagione 2026/del Cross Cardio si svolgerà dal 14 al 26 giugno . Le lezioni si tengono ogni lunedì dalle 20.15 alle 21.15 offrendo un’opportunità settimanale per migliorare la propria forma fisica.

Costi e agevolazioni

Per chi desidera partecipare al corso, sono disponibili diverse opzioni di iscrizione. La quota annuale per una lezione a settimana è di € 330. Per chi preferisce un impegno più breve, è possibile scegliere la quota semestrale, che ammonta a € 180 per ciascun periodo (dal 14 al 31 gennaio e dal 1 febbraio al 26 giugno ).

Sono previsti sconti per iscrizioni plurisettimanali ad altri corsi del settore Fitness e Benessere, rendendo l’allenamento ancora più accessibile. Inoltre, è possibile prenotare una lezione di prova per scoprire i benefici del Cross Cardio in prima persona.

L’istruttrice Sabrina Natale

Le lezioni di Cross Cardio sono condotte da Sabrina Natale un’istruttrice qualificata con una vasta esperienza nel settore. Sabrina è diplomata in Pilates e Pilates piccoli attrezzi presso l’Accademia Italiana Fitness e vanta certificazioni in fitness musicaleCross CardioMobility by Cross Cardio e Super Jump by Jill Cooper. La sua competenza e passione rendono ogni lezione un’esperienza unica e coinvolgente.

Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi al corso è richiesto il tesseramento al CH4 Sporting Club al costo di € 40 valido fino al 31 agosto . È inoltre necessaria un’assicurazione integrativa facoltativa e un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Sono previsti sconti famiglia e agevolazioni per la frequenza plurisettimanale a corsi dei settori Fitness e Ginnastica.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il CH4 Sporting Club al numero 011/678366 o inviare una mail a info@.