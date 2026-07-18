WalkingPad: tapis roulant e attrezzature per allenamenti a casa

Il mondo del fitness domestico ha visto una rivoluzione grazie a WalkingPad, un marchio che ha saputo coniugare tecnologia e design per offrire soluzioni innovative per l’allenamento in casa. La gamma di prodotti WalkingPad spazia da tapis roulant compatti a modelli professionali, passando per accessori che migliorano l’esperienza di allenamento.

Ogni modello è pensato per rispondere a esigenze specifiche, che si tratti di chi cerca un attrezzo per camminare quotidianamente o di chi desidera un tapis roulant per allenamenti intensi. La versatilità e la qualità dei prodotti WalkingPad li rendono ideali per chiunque voglia mantenersi in forma senza rinunciare al comfort di casa propria.

Tapis roulant WalkingPad: prestazioni e design

La linea di tapis roulant WalkingPad è suddivisa in diversi modelli, ciascuno con caratteristiche uniche. Il WalkingPad X218 è il modello più potente, ideale per allenamenti intensi e per chi cerca prestazioni elevate. Con un prezzo di listino di €1.149,00, rappresenta un investimento per chi non vuole compromessi sulla qualità.

Per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e compattezza, il WalkingPad X23 offre prestazioni elevate in un design compatto, perfetto per la corsa domestica. Con un prezzo di €899,00, è una soluzione versatile e accessibile. Il WalkingPad X21 con il suo design iconico e verticale, è facile da riporre e ideale per chi ha spazi ridotti, con un prezzo di €789,00.

Il WalkingPad K15 con inclinazione fissa del 4%, è perfetto per chi cerca un allenamento costante e mirato. Con un prezzo scontato di €679,00, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per chi cerca il massimo comfort, il WalkingPad R3 con tecnologia Footsense™ e pedana extra-larga è la scelta ideale, con un prezzo di €549,00.

Modelli compatti e accessori

La gamma WalkingPad include anche modelli ultra-compatti e pieghevoli, perfetti per chi ha poco spazio. Il WalkingPad A1 Pro il grande classico pieghevole, è disponibile a €469,00. Il WalkingPad C2 il preferito per camminare indoor, ha un prezzo di €449,00, mentre il WalkingPad Z1 il più leggero per camminate quotidiane, è disponibile a €379,00.

Per chi cerca versatilità, il WalkingPad R3 Hybrid+ è ideale per camminare e correre ogni giorno, con un prezzo di €799,00. Il WalkingPad R2 ibrido 2-in-1 compatto per casa e ufficio, è disponibile a €749,00.

Vogatori e attrezzature per il fitness

Oltre ai tapis roulant, WalkingPad offre anche una gamma di vogatori di alta qualità. Il KingSmith WM10 è un vogatore premium con doppia resistenza regolabile, disponibile a €799,00. Il KingSmith WR1 vogatore ad acqua compatto e preassemblato, ha un prezzo di €699,00. Il KingSmith WR3L vogatore ad acqua stabile e ultra compatto, è disponibile a €549,00.

Per completare l’allenamento, WalkingPad propone anche attrezzature come la Panca BX2 per l’allenamento della forza, disponibile a partire da €849,00. La Panca Pilates Workout B2 completa per Pilates e core, è disponibile a €699,00. La Panca multifunzione B1 compatta per allenamento essenziale, ha un prezzo di €549,00.

Tra gli accessori, il cuscino massaggiante per collo e spalle è disponibile a €109,00, mentre il tappetino antiscivolo per tapis roulant WalkingPad costa €29,90. Il telecomando di ricambio per WalkingPad è disponibile a €29,00, e il piano d’appoggio per vogatore WR3L trasforma il WR3L in un elegante tavolino laterale salvaspazio, con un prezzo di €29,00.

Per chi cerca ulteriori accessori, il corrimano smontabile per WalkingPad A1 Pro e P1 è disponibile a €59,00, mentre le ruote sostitutive per vogatore WR1 costano €8,00. La chiave di sicurezza sostitutiva per WalkingPad R1/R2/X21 è disponibile a €6,90.