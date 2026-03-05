yoga gratuito per la festa della donna appuntamento a villa lagarina 1772674346
Yoga gratuito per la Festa della Donna: appuntamento a Villa Lagarina

Il Comune di Villa Lagarina propone una lezione di yoga gratuita il 7 marzo 2026, riservata a persone di genere femminile, nella palestra delle scuole elementari: porta il tappetino e indossa abbigliamento comodo

Il Comune di Villa Lagarina invita tutte le persone di genere femminile a una mattinata di benessere in occasione della Festa della Donna: una lezione di yoga aperta, gratuita e pensata per accogliere partecipanti con diversi livelli di esperienza.

Quando e dove
– Data: sabato 7 marzo 2026
– Orario: inizio ore 09:00
– Luogo: palestra delle scuole elementari di Villa Lagarina

A chi è rivolta
L’appuntamento è adatto ad adulti, giovani, anziani e famiglie con bambini accompagnati. Gli esercizi saranno proposti in modo modulato, così da rispettare i ritmi personali e offrire alternative a chi è alle prime armi o ha esigenze motorie particolari. Chi ha necessità specifiche (problemi di mobilità, terapie in corso) è pregato di segnalarlo in anticipo.

Cosa portare e come prepararsi
– Tappetino personale
– Bottiglietta d’acqua
– Abbigliamento comodo che favorisca i movimenti
Si consiglia di arrivare qualche minuto prima dell’orario d’inizio per facilitare l’accoglienza. Per rispetto delle altre partecipanti, è preferibile evitare profumi intensi.

Accessibilità e sicurezza
La palestra delle scuole elementari è facilmente accessibile. L’organizzazione predisporrà gli spazi in modo da garantire comfort e sicurezza, con indicazioni chiare per l’ingresso e la sistemazione dei partecipanti.

Informazioni pratiche e aggiornamenti
L’iniziativa è gratuita e non è previsto alcun costo di iscrizione. Per dettagli e aggiornamenti consultare i canali ufficiali del Comune di Villa Lagarina; l’ultima comunicazione risale al 26/02/2026. Eventuali variazioni di orario o logistica saranno comunicate tempestivamente.

Perché partecipare
La lezione propone semplici strumenti per migliorare mobilità, respirazione e concentrazione, favorendo benessere fisico e mentale in un contesto collettivo e amichevole. Partecipare significa prendersi una pausa rigenerante e sostenere le attività locali dedicate alla comunità.

Contatti
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali o consultare il sito e i canali social del Comune di Villa Lagarina.

