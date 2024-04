Lo yoga, pratica popolare di meditazione, è legato strettamente alle fasi lunari, da cui è fortemente influenzato. A determinate fasi, infatti, corrispondono tipologie di yoga. Si parla in questo caso di Yoga Lunare. Ecco come funziona.

Yoga Lunare: cos’è e come funziona

Lo Yoga lunare di cui si parla spesso non è del tutto conosciuto, almeno a livello popolare. Forse in pochi sanno, infatti, che la pratica dello yoga è fortemente influenzata dalle varie fasi lunari a cui corrispondono tipologie diverse di meditazione. Ecco le diverse fasi e cosa significano per lo yoga lunare.

Luna nuova: percorso di equilibrio e di stabilità.

Luna crescente: coltivare e rafforzare nuovi legami affettivi e lavorare sulla crescita personale.

Luna piena: lavoro, nuove opportunità professionali, carriera, studio, progetti a lungo termine, fecondità.

Nello specifico, ad ogni fase lunare corrispondono posizioni più adeguate e specifiche. Ecco come funziona.

Luna Nuova

E’ la fase caratterizzata dal cambiamento e dal rinnovamento della propria vita. In questa fase la pratica deve essere lenta e meditativa.

Mezzaluna crescente

La fase di Mezzaluna Crescente è caratterizzata da: forza; movimenti energici per incoraggiare la crescita fisica e mentale; respirazione pranayama.

Primo Quarto di Luna

La fase del Primo Quarto di Luna (una settimana dopo la luna nuova e una prima della luna piena): flussi energetici che generano calore nel corpo; piegamenti sulla schiena e incoraggiare una nuova crescita interiore.

La connessione tra yoga e luna si estende oltre la simbologia, infatti, la pratica dello yoga incorpora e celebra l’energia lunare attraverso diverse tecniche e concetti.

Proprio come la luna scorre attraverso le sue fasi, fluendo e rifluendo con le maree della natura, anche gli esseri umani si muovono in cicli. Durante un giorno, una settimana, un mese e oltre, la nostra energia, le nostre funzioni corporee e le nostre emozioni oscillano costantemente.

Cos’è lo Yoga lunare: come funziona

L’influenza della luna è molto connessa alla pratica dello yoga. Lo yoga ci insegna a lasciar andare e a fare spazio per la crescita o per qualcosa di nuovo che deve entrare nella nostra vita. E la Luna non fa eccezione: da un lato ci incoraggia a lavorare sodo per realizzare ciò che ci siamo proposti di fare, dall’altro a lasciar andare ciò che non ci serve più.

Ecco come abbinare le diverse fasi lunari alle pratiche yoga. La Luna Crescente accoglie, assimila, aumenta, sviluppa. Il corpo fisico assorbe meglio l’energia e le sostanze, sia quelle benefiche che quelle nocive. Durante la Luna Crescente si consiglia di intraprendere quelle azioni tramite le quali iniziamo un nuovo ciclo, intraprendiamo un nuovo percorso per noi importante o realizziamo qualcosa che ci sta a cuore.

Tipo di Yoga da praticare: Yoga energetico come Vinyasa o Ashtanga o altri tipi di pratiche per contrastare lo stato di tensione.

Luna Piena

La Luna Piena amplifica gli stati negativi e i sentimenti ad essi correlati come l’orgoglio, la prepotenza, la rabbia. Nel periodo di 36 ore di Luna Piena (18 ore prima e 18 ore dopo il momento massimo di Luna Piena) è consigliabile evitare i viaggi, le escursioni o qualunque tipo di attività che implichi un certo rischio per la nostra vita o per la nostra salute. L’influsso della Luna Piena produrrebbe degli effetti anche sulla nascita, agendo sul liquido amniotico in cui il feto soggiorna durante i nove mesi di gestazione.

Tipo di Yoga da praticare: asana per la zona pelvica e, in caso di concomitanza con il ciclo mestruale, si evita di eseguire posizioni di inversione. Asana di opening chakra del cuore e asana di positività.

Luna calante

Espelle, respinge, diminuisce la pressione. Il corpo fisico elimina molto più facilmente le sostanze nocive. Durante la Luna Calante è indicato intraprendere alcune azioni come la disintossicazione e la purificazione dell’organismo (il regime Oshawa, Shank Prakshalana, ecc.).

Tipo di Yoga da praticare: Pranayama per depurare, Asana di eliminazione tossine e Yoga sull’ascolto. Front bending asana per aiutare l’apparato digestivo nella purificazione.

Luna nuova (o Luna Nera)

Questo è il periodo massimo di fase calante della luna. E’ il momento neutro, zero, chiamato anche, nella tradizione indiana, Shivaratri (la notte di Shiva). Questo giorno è il momento migliore per iniziare una pratica spirituale e per realizzare i buoni propositi.

La Luna Nuova è l’inizio della fase di crescita del ciclo lunare e in questo periodo di Luna Crescente si attua il processo di accumulo, rigenerazione della struttura fisica e sottile.

Tipo di Yoga da praticare: meditazione, campane tibetane, Yoga Kundalini e altre pratiche dedicate alla serenità e al riequilibrio dell’energia vitale.