Consigli veterinari per salvaguardare cani e gatti durante l’afa

L’estate è una stagione meravigliosa, ma il caldo estremo può rappresentare un serio pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Cani e gatti, infatti, non regolano la temperatura corporea come gli esseri umani e sono più vulnerabili alle alte temperature. La dottoressa Valentina Chiapatti, veterinaria con oltre 200 mila follower su Instagram, e il Ministero della salute forniscono preziosi consigli per proteggere i nostri pet durante l’afa.

I pericoli del caldo per cani e gatti

Il colpo di calore è uno dei maggiori rischi per gli animali domestici durante l’estate. La temperatura corporea normale di un cane varia tra i 38,5 e i 39 °C, ma quando sale a 42-43 °C, la vita dell’animale è in pericolo. I sintomi da monitorare includono respiro accelerato e affannoso, letargia e temperatura superiore ai 40 °C. È fondamentale agire tempestivamente per evitare conseguenze gravi.

Segnali di allarme e azioni immediate

Se sospetti che il tuo animale stia soffrendo di colpo di calore, spostalo immediatamente in un luogo fresco e ventilato. Bagna il corpo con acqua fresca, evitando di usare acqua ghiacciata, e inumidisci polpastrelli, torace, pancia, testa e orecchie con alcol per favorire la dispersione del calore. Se l’animale non si riprende, corri dal veterinario. Il Ministero della Salute sottolinea l’importanza di riconoscere i segnali di pericolo, come respiro affannoso, debolezza, salivazione eccessiva, vomito, diarrea, tremori e stato confusionale.

Per garantire il benessere dei tuoi pet durante l’estate, è essenziale adottare alcune precauzioni. Assicurati che abbiano sempre a disposizione acqua fresca e pulita, controllando le ciotole più spesso del solito. In casa, favorisci la ventilazione e abbassa tapparelle o tende nelle ore di sole forte. Per i cani che vivono anche all’esterno, è fondamentale che ci sia sempre ombra vera e non solo una cuccia esposta al caldo.

Passeggiate sicure e ambienti freschi

Le passeggiate con i cani vanno concentrate al mattino presto e alla sera, evitando le ore più calde. Scegli percorsi all’ombra e porta sempre acqua. Riduci l’attività fisica nei giorni più caldi e evita di far correre o giocare a lungo sotto il sole. L’asfalto può raggiungere temperature molto alte e provocare ustioni ai cuscinetti delle zampe. Per i gatti, garantisci zone tranquille e ombreggiate dove possano riposare.

Cibo, pelo e animali fragili

Durante il caldo più estremo, alcuni animali mangiano meno, ma è importante che continuino a bere e restino vigili. Offri il cibo nelle ore più fresche e non lasciare alimenti umidi a lungo nella ciotola. Attenzione anche alla tosatura: tagliare troppo il pelo non è sempre una buona idea, poiché il mantello protegge anche dal sole e dagli sbalzi termici. Chiedi consiglio al veterinario o al toelettatore, soprattutto per razze con pelo fitto o pelle delicata. Gli animali anziani, malati, obesi, molto giovani o con patologie respiratorie e cardiache devono essere monitorati con maggiore attenzione.

Mai lasciare gli animali in auto

Uno degli errori più gravi è lasciare un animale in macchina, anche per pochi minuti. L’abitacolo può diventare rovente in pochissimo tempo, anche con i finestrini leggermente abbassati. Il rischio di colpo di calore aumenta rapidamente e può diventare fatale. Se si viaggia con cani o gatti, bisogna programmare soste, acqua a disposizione e aria adeguata. Durante il trasporto, l’animale non deve restare esposto direttamente al sole per lunghi periodi e non va lasciato chiuso in auto mentre si fanno commissioni.

Proteggere i nostri amici a quattro zampe dal caldo estremo è fondamentale per garantire il loro benessere e la loro salute. Seguendo i consigli degli esperti e adottando alcune precauzioni, possiamo evitare il colpo di calore e goderci l’estate in sicurezza insieme ai nostri pet.