Zanzare a maggio: come fare per l’estate

Nel mese di maggio, con l’arrivo dei primi caldi e dell’umidità, ecco giungere in casa anche insetti come le zanzare che risultano essere davvero fastidiose. Per l’estate ormai dietro l’angolo, è bene trovare alcuni trucchi e stratagemmi che impediscano di avvicinarle all’abitazione in modo da proteggersi da eventuali punture.

Zanzare a maggio

Le giornate calde e il mese di maggio portano ospiti indesiderati e non molto graditi, tra cui le zanzare che in questo periodo cominciano a palesarsi sia in casa che nel giardino. Nel mese di aprile le larve hanno cominciato a schiudersi e maggio è il periodo in cui la loro presenza tende a intensificarsi maggiormente.

In questo periodo, la zanzara tigre, considerata una delle specie maggiormente pericolose e anche endemica soprattutto in Italia, comincia a deporre le uova, per cui la presenza di questo insetto arriva a moltiplicarsi con notevole preoccupazione e rischio. Da questo mese per tutta l’estate e sino a settembre, il clima umido e caldo è l’ambiente ideale per questi insetti.

Gli insetti come le zanzare sono anche particolarmente attratti da sostanze zuccherine come il dolce o lo zucchero appunto, quindi è bene anche evitare di tenere queste leccornie al riparo da questi parassiti. In questo periodo, bisogna anche controllare l’orto o il giardino poiché si recano nelle piante per cui è bene prevenire la loro invasione.

Il mese di maggio è il periodo in cui le rose cominciano a fiorire e proprio qui questi insetti cominciano la loro opera di impollinazione. Si consiglia di fare attenzione in modo che non possano invadere casa.

Zanzare a maggio: come fare

Per ridurre la proliferazione nell’ambiente, ma anche evitare le punture delle zanzare, è bene cominciare, fin da ora, una opera di disinfestazione provando a capire come comportarsi per evitare che questi insetti possano invadere la casa e il giardino con il loro ronzio e la loro presenza continua e costante.

Il Ministero della Salute ha fornito una sorta di vademecum che permette di proteggersi da questi insetti e fare in modo che non giungano in casa. Prima di tutto, bisogna eliminare qualsiasi contenitore: dai barattoli alle lattine prestando anche attenzione ai bidoni della spazzatura perché qui questi insetti possono insediarsi.

Bisogna poi coprire le vasche, le cisterne, ma anche i serbatoi dell’acqua. In caso di pioggia sarebbe meglio non raccogliere l’acqua piovana in quanto elementi come contenitori o bidoni sono un habitat ideale per le zanzare. Si consiglia anche nel caso di coprirli con dei teli o delle zanzariere proprio per evitare che questi parassiti vi giungano.

In caso di giardini o terrazzi, è bene svuotare qualsiasi ciotola, anche quelle dove bevono gli animali domestici, oltre ai sottovasi perché qui depongono le uova. Per le zanzare che possono entrare in casa si consiglia di installare delle zanzariere alle porte o alle finestre oppure proteggere il letto con una zanzariera. Nel momento in cui si esce sarebbe meglio indossare abiti di colore chiaro che coprano il corpo per non farsi pungere.

