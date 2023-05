Zanzare a maggio: come prevenire l’invasione in casa

Durante il giorno o quando si dorme la notte capita di essere disturbati e svegliati da un ronzio davvero fastidioso. Si tratta di insetti come le zanzare che arrivano nel mese di maggio in casa o nel giardino. Per evitare una invasione di questi insetti, bisogna premunirsi con consigli e suggerimenti che permettano di tenerle lontane.

Zanzare a maggio

Il mese di maggio, complice anche il caldo e le temperature dal sapore estivo, ecco che insetti come le zanzare giungono in casa a disturbare con il loro ronzio. in questo periodo, alcuni enti cominciano ad attivarsi per monitorare alcune specie di zanzara come la tigre ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute.

Questa specie, insieme alle altre, è una di quelle che maggiormente giunge in casa e nel giardino tra i mesi di aprile e di maggio. Le condizioni climatiche del periodo sono particolarmente favorevoli a questo insetto, il che spiega la sua presenza assidua nelle abitazioni. Il fatto poi di lasciare le finestre e porte aperte è un chiaro invito a entrare.

La quantità di acqua che ristagna nei vasi o nei sottovasi è sicuramente una attrattiva per insetti come le zanzare che ne approfittano anche per deporre le uova in questi luoghi. Bisogna anche fare attenzione alle grondaie e ai recipienti di scarto oppure ai bidoni della spazzatura che attirano moltissimi insetti del genere.

Le temperature e le stagioni vanno a influire sul loro ciclo di vita, per cui questi insetti in questo periodo sono molto più presenti rispetto al solito. Inoltre, è bene dire che sono alquanto fastidiose e in alcuni casi, a seconda della specie, molto rischiose soprattutto se pungono o mordono.

Zanzare a maggio: come prevenire

Il noto proverbio dice che prevenire è molto meglio di curare e, riguardo alle zanzare, è assolutamente veritiero dal momento che è bene prepararsi fin da ora onde evitare una infestazione o invasione in casa oppure in giardino di questi insetti nel mese di maggio. Le zone di campagna cominciano a popolarsi di questi insetti.

Considerando che, come già detto, i vasi e sottovasi o qualsiasi luogo con acqua stagnante, è da considerarsi fonte di attrazione per questi insetti, bisogna svuotarli in modo che non giungano. bisogna controllare i sottovasi e coprire con dei teli, possibilmente impermeabili, le piscine e le vasche per evitare la loro presenza.

Coloro che hanno un orto devono fare molta attenzione a utensili come innaffiatoi e secchi in modo che non siano totalmente pieni di acqua, altrimenti le zanzare possono giungere senza problemi. A tal proposito, è bene anche fare attenzione ai bidoni dell’immondizia ponendo gli scarti e residui in appositi sacchi chiudendoli ermeticamente se non si vuole essere invasi da questi insetti.

In casa, qualora ci fossero delle zanzare, è bene attuare delle misure preventive per evitarne l’ingresso. Le piante antizanzare possono essere una ottima difesa dal momento che alcune di queste, come la lavanda impediscono a questi insetti di giungere. Alle porte o alle finestre si consiglia di mettere delle zanzariere o reti anti insetto.

Zanzare a maggio: miglior rimedio

Per tenere insetti come le zanzare lontani dalla propria abitazione, ma anche dalla pelle dal momento che alcuni esemplari possono essere molto pericolosi, tra le varie soluzioni, la più efficace è un repellente come Ecopest Home che permette di allontanarle rapidamente. Un dispositivo approvato dagli stessi consumatori per la sua efficacia.

Si rivela una opzione valida all’uso di veleni o pesticidi dal momento che non causa effetti collaterali o controindicazioni. Inoltre, non è invasivo ed è considerato un investimento semplice ed economico. Garantisce la massima protezione h24 per tutti i giorni della settimana e a tutte le ore dal momento che rende l’ambiente accogliente. Funziona grazie agli ultrasuoni che impediscono l’accesso in casa di questi insetti.

Risulta essere sicuro per gli esseri umani e animali domestici garantendo il totale benessere anche grazie a un raggio di azione che ha una copertura di 250 metri quadrati. Un rimedio come Ecopest Home è particolarmente adatto anche per altri insetti che possono essere presenti in questo periodo, come le mosche, i calabroni, le vespe, ma anche i roditori.

Si usa facilmente dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per farlo funzionare. È trasportabile per cui grazie alle sue dimensioni compatte è possibile anche portarlo in viaggio. Inodore e silenzioso per cui non causa rumori o fastidi che possano infastidire al momento dell’accensione. Ecologico, quindi non causa danni all’ambiente.

Per ordinare questo dispositivo bisogna semplicemente collegarsi al sito ufficiale del prodotto dal momento che non è reperibile nei negozi o Internet. Per diffidare così delle imitazioni, si compila il modulo con i propri dati personali per approfittare della confezione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.