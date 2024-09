Zanzare e bambini: come proteggerli da punture

I bambini e il sudore che emanano mentre giocano o corrono può diventare una preda e una fonte di attrattiva per alcuni insetti che agiscono e colpiscono. Proteggere i bambini dalle punture di zanzare è necessario puntare su prodotti adeguati e soprattutto sicuri, privi di elementi che possano danneggiarli e nuocere. Vediamo quali sono.

Zanzare e bambini

Gli insetti come le zanzare possono essere un problema per i bambini, per la loro pelle delicata e particolarmente sensibile ai morsi e alle punture di questo parassita. I bambini poi sono maggiormente esposti e quindi le punture per loro possono essere alquanto fastidiose dal momento che tendono a grattarsi spesso soprattutto in caso di prurito dovuto a questo insetto.

Essendo questi insetti attratti particolarmente dal sudore, i bambini che hanno circa 500 ghiandole sudoripare, sono sicuramente una fonte di attrattiva e quindi i piccoli di casa sono sicuramente i preferiti. Considerando che i bambini corrono e giocano, possono attrarre particolarmente questi insetti e quindi pungerli.

La pelle dei bambini è particolarmente sensibile e delicata, quindi risulta anche essere maggiormente indifesa. Proteggerla è un modo per prevenire le zanzare dai bambini e quindi evitare che possano causare punture. Si consiglia di prestare particolare attenzione ai neonati che sono ancora più sensibili.

Zanzare e bambini: soluzioni

Le zanzare e bambini sono un binomio molto allettante per questi insetti, per questo è bene scegliere anche dei prodotti che siano adatti per la loro pelle. In caso di bambini molto piccoli come i neonati, la protezione deve essere fisica, quindi con zanzariere da porre anche sul letto del bambino proprio per evitare che possano entrare.

Gli strumenti o barriere come le zanzariere vanno messi sia alle finestre per impedirne l’accesso, ma anche sul lettino della casa in modo che non pungono. Ci sono poi rimedi naturali come piante di geranio da mettere sul balcone o davanzale di casa insieme alle candele alla citronella che possono essere sicuramente un ottimo repellente.

Per evitare i morsi di zanzare ai bambini, sarebbe altrettanto utile coprire il bambino facendogli indossare degli indumenti leggeri, magari in cotone, che siano in grado di creare una sorta di barriera fisica sulla pelle evitando così che possano agire. Ovviamente per i bambini sono da evitare i repellenti privi di pesticidi, ma a base naturale.

Zanzare e bambini: repellente

