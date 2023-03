Zanzare in casa in primavera: il repellente migliore per allontanarle

Per quanto la primavera sia una stagione piacevole e profumata con i suoi colori e fiori, è anche il periodo in cui proliferano moltissimi insetti che, per svariate cause, possono giungere in casa. Tra gli ospiti maggiormente comuni, vi sono le zanzare che possono anche pungere. Per liberarsene, sono diverse le soluzioni da adottare in modo che non causino danni.

Zanzare in casa in primavera

Con la stagione primaverile che si sta affacciando, le giornate più lunghe e il rialzo delle temperature, ecco che nei giardini e in casa giungono insetti alquanto fastidiosi, come le zanzare. Si diffondono rapidamente negli ambienti e appartamenti arrivando a infestarli rapidamente.

Nelle zone di Italia, sono due le specie che maggiormente proliferano: la zanzara tigre che tende ad agire soprattutto durante il giorno lasciando dei pomfi e punture pruriginose e la comune, quella classica e maggiormente diffusa che punge verso la sera, durante l’orario crepuscolare. Durante il periodo primaverile e, comunque, già nel mese di marzo, cominciano a riprodursi e proliferare rapidamente.

Inoltre, la primavera è la stagione ideale per cominciare a fare una disinfestazione sia degli ambienti casalinghi, ma anche della zona esterna, quindi del giardino, evitando così di avere una invasione di zanzare in casa. Sono insetti pronti a colpire, non solo all’aperto, ma anche all’interno delle abitazioni dove entrano da finestre e porte che, complice le temperature alte, si lasciano aperte.

Zanzare in casa in primavera: cause

Tendono a nascondersi in terrazzi, balcone e anche cantine dove sicuramente le zanzare si riproducono. La primavera è la stagione peggiore, per quanto riguarda questi insetti, che possono entrare in casa da qualsiasi fessura o crepa. L’aumento delle temperature, ma anche gli accumuli di acqua stagnante rappresentano l’habitat ideale di questo ospite.

In primavera si tende, anche quando il tempo lo consente e si ha la fortuna di avere un terrazzo o balcone, a mangiare all’aperto. Le briciole di cibo, soprattutto le sostanze e alimenti ricchi di zucchero, sono sicuramente fonte di attrattiva per questi insetti. L’acqua presente nei vasi e nei sottovasi insieme ai fiori sono una delle possibili ragioni per cui giungono in casa.

Per questa ragione, è bene cercare di evitare qualsiasi ristagno di acqua in modo che non possano entrare. Altrettanto importante che il cortile e l’area siano liberi da accumuli di immondizia poiché anche questa è considerata fonte di attrattiva per questi insetti. Le zanzariere da applicare su porte e finestre evitano alle zanzare di entrare.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali che le tengono lontane come soluzioni a base di caffè e limone da spruzzare negli angoli da dove possono entrare in modo da scacciarle oppure oli essenziali e candele.

Zanzare in casa in primavera: repellente

