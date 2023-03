Dimagrire in primavera: come prepararsi alla prova costume

Le belle giornate di sole sono uno stimolo ulteriore ad apparire ed essere in forma, anche in vista della prova costume che è dietro l’angolo. La primavera sta per giungere e in questa stagione riuscire a dimagrire può essere molto facile grazie ai tanti prodotti e primizie presenti sulle bancarelle. Qui alcuni consigli su come fare per eliminare i chili in più.

Dimagrire in primavera

Riuscire a perdere i chili in eccesso durante la stagione primaverile può essere molto più facile e semplice dal momento che, con l’aumentare delle belle temperature, la fame tende a diminuire per cui si è maggiormente invogliati a prepararsi anche in vista della prova costume. Per dimagrire bisogna riuscire a ridurre l’apporto e il fabbisogno calorico quotidiano. Se in inverno si è esagerato con prodotti super calorici, in primavera bisogna cercare di limitare il numero di calorie.

Per alcuni soggetti vi è anche una sorta di legame e relazione tra meteo e umore, quindi con la primavera e le giornate soleggiate inevitabilmente l’umore va a migliorare. In questa stagione, complice anche il fatto che si sta fuori di più, la voglia di mangiare carboidrati e prodotti oleosi e unti sicuramente va a perdersi e diminuire e il fisico ringrazia. In base anche ad alcuni studi, il metabolismo tende a essere veloce con l’avvicinarsi del periodo soleggiato e aumenta il bisogno di essere attivi.

Inoltre, man mano che i giorni di sole aumentano e il caldo arriva, si bruciano maggiori calorie proprio perché il corpo va incontro a una serie di cambiamenti e consuma molta energia per cercare di rimanere fresco e, quindi, perdere peso con una certa rapidità. Per alcuni soggetti potrebbe essere un percorso più semplice, ma ci sono una serie di variabili che sicuramente vanno a influire, come lo stile di vita, il tipo di attività che si svolge, compreso anche le proprie abitudini.

Inoltre, la maggiore esposizione di luce che avviene in primavera comporta una serie di benefici, non solo sul fisico, per cui si è maggiori invogliati a uscire e a essere attivi, ma anche sul fisico. Si migliorano i ritmi circadiani, l’umore per cui si comincia a stare bene con sé stessi e il proprio fisico anche per prepararsi all’imminente prova costume che sta per arrivare e desta sempre preoccupazione.

Dimagrire in primavera: consigli

L’arrivo della primavera comporta anche una serie di alimenti e di cibi ricchi di determinate sostanze e proprietà nutritive che possono aiutare a dimagrire ed eliminare, quindi, i troppi chili di troppo. La disponibilità di frutta e verdura che è presente in questo periodo permette di assaporare e soddisfare il desiderio di qualcosa di dolce in modo sano e ipocalorico. Le fragole, le ciliegie sono sicuramente ottimi frutti da assaporare a metà mattina e pomeriggio al posto dei dolci e degli snack ricchi di grassi.

L’aumento delle temperature e anche del caldo porta ad aumentare il consumo di acqua e di bevande zuccherate che non sono mai consigliate in quanto ricche di grassi e zuccheri che gonfiano. Le belle giornate invogliano a uscire, quindi perché non approfittarne per fare una passeggiata all’aria aperta in compagnia degli amici a quattro zampe o di una attività fisica come la corsa da fare nel prato per prepararsi così alla prova costume ed essere in forma per l’estate.

Ci sono poi una serie di alimenti che si possono consumare in primavera per riuscire a dimagrire in modo naturale. Dalle mele agli asparagi alla rucola, ricca di antiossidanti sino al consumo di proteine magre come pesce, tacchino, ma anche pollo. Non possono poi mancare una serie di cereali come riso integrale, quinoa, farro, ma anche bevande sane come succhi di frutta fatti in casa oppure estratti e centrifughe.

No ai cibi che sono troppo ricchi di grassi e zuccheri che non fanno bene. Per dimagrire e perdere peso, si consiglia anche il consumo di tè verde da degustare freddo che è ricco di una sostanza come la catechina che permette di accelerare la combustione dei grassi, controllare la fame e quindi riuscire a tornare in forma rapidamente e in poco tempo.

