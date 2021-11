Zucca per la pelle: i principali benefici

La zucca è un vegetale tipico del periodo autunnale molto apprezzato in cucina per via del suo sapore unico. In realtà le proprietà dell’alimento lo rendono anche molto utile per migliorare la salute e l’aspetto della pelle in modo del tutto naturale.

Essendo ricco di antiossidanti, ma anche di vitamina A, vitamina C e vitamina E, la zucca conferisce infatti grandi benefici alla cute.

Zucca per contrastare i segni del tempo sulla pelle

La zucca è ricca di betacarotene, una sostanza apprezzata per le sue proprietà anti-età. Questo vegetale è dunque in grado di aiutare la pelle a prevenire l’insorgenza dei segni del tempo come le rughe.

Il vegetale è ricco anche di vitamina A, vitamina C e vitamina E, tutte sostanze che danno una mano a combattere gli inestetismi legati all’avanzare dell’età.

La grande quantità di antiossidanti della zucca rendono poi l’alimento capace anche di combattere l’azione dei radicali liberi.

Le persone che hanno pelle secca possono sfruttare i benefici della zucca utilizzando la sua polpa per rendere la cute morbida al tatto e bella da vedere.

Zucca come anticellulite naturale

Una grande caratteristica della zucca è quella di essere un anticellulite naturale. Trattandosi di un vegetale composto per il 90% di acqua ed essendo anche ricco di potassio, esso è utile come diuretico naturale.

Proprio per tale motivo è utile per ridurre la ritenzione idrica, una delle principali cause di cellulite, e anche gli accumuli adiposi.

Zucca per purificare la pelle

La polpa della zucca e i semi di questo vegetale sono ricchi di nutrienti che regalano proprietà emollienti davvero importanti. Questi sono dunque in grado di lenire le infiammazioni sulla pelle e di ridurre anche i pruriti. Risultano poi utili anche in caso di arrossamenti e dunque sono benefici soprattutto nel periodo autunnale quando l’aria fredda arrossa la pelle.